Anticipazioni One Chicago: Sal Vasquez entra in Caserma 51, mentre Voight ammette le sue colpe in un trailer esplosivo.

One Chicago anticipazioni: la Dott.ssa Asher è incinta?

Il franchise One Chicago sta per tornare con le nuove stagioni del celebre Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D., con tanti episodi e novità che lasceranno a bocca aperta i fan delle serie NBC. Infatti, nelle ultime ore è stato lanciato un nuovo trailer dove si vede un’anteprima piena di indizi, in particolare si scoprono retroscena inattesi sulla Dott.ssa Asher e su tutto il cast.

Facciamo dunque un salto nelle nuove stagioni di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D., cosa succederà secondo le anticipazioni? Nel trailer si sente il Dott. Ripley, interpretato da Luke Mitchell, chiedere ad Hannah se è incinta, domanda che lascia la questione aperta sul fatto che possa essere lui il padre del figlio in grembo. Se ben vi ricordate, Chicago Med si era concluso proprio con questa domanda, facendo impazzire i fan che non vedono l’ora di scoprire chi fosse il responsabile della gravidanza.

One Chicago anticipazioni: nel cast entrano Brandon Larracuente e Arienne Mandi

Passiamo ora a scoprire le novità di Chicago Fire, dove spunta la novità più grande: Brandon Larracuente entra nel cast e diventa il vigile del fuoco Sal Vasquez nella squadra della Caserma 51. Intanto, i Vigili del Fuoco di Chicago si trovano in un momento di grande scompiglio e Dom Pascal cerca di tenere le redini dicendo queste parole: “Questo è il momento in cui i migliori mostrano di che pasta sono fatti. E se ho imparato una cosa, è che voi siete i migliori. Perciò, mostriamo a questa città come si fa”.

Tanto da dire anche sull’attesissima Chicago P.D., dove scopriremo il debutto di Arienne Mandi. L’attrice vestirà i panni di Naomi Kerr. Nell’ultimo episodio della serie parte di One Chicago, avevamo assistito allo scioglimento dell’Intelligence Unit dopo gli errori di Voight. Quest’ultimo, nel trailer dirà: “Ci sono conseguenze per la mia squadra messa in panchina: vite perse“. Cosa succederà dunque?