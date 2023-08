One Piece, serie tv live action disponibile da oggi 31 agosto/ I pirati sbarcano su Netflix

E’ disponibile da oggi, 31 agosto 2021, la serie tv Netflix One Piece, riadattamento live action dell’amato cartone animato giapponese. Per l’occasione la piattaforma streaming ha pubblicato nelle scorse ore il trailer finale di lancio, che ha mostrato alcune scene inedite che vedremo appunto nel corso delle varie puntate. Si tratta di un filmato (che trovate più sotto) della durata di due minuti e mezzo che non farà altro che aumentare l’hype nei confronti di uno show già chiacchieratissimo dai fan sui social e sul web in generale.

Per chi si approcciasse per la prima volta a One Piece, si tratta di una serie manga e anime molto popolare, creata dal genio di Eiichiro Oda; è uno dei manga più longevi e di maggior successo della storia, visto che la sua realizzazione risale al 1997, di conseguenza stiamo parlando di più di 25 anni di storia. Protagonista dell’anime è il pirata Monkey D. Luffy, il cui sogno è quello di diventare il Re dei mari scoprendo il leggendario tesoro noto come “One Piece”. La sua capacità è quella di allungarsi e deformare il corpo dopo aver mangiato il frutto del diavolo, e nella sua avventura è affiancato da alcuni compagni di viaggio magici, strambi e divertenti, come Roronoa Zoro, Nami, Usopp e via discorrendo. La serie tv di One Piece è composta da otto puntate tutte disponibili a partire dalla giornata di oggi, 31 agosto, sulla piattaforma Netflix.

ONE PIECE DA OGGI SU NETFLIX, LE PAROLE DEL CREATORE DEL MANGA ODA

“Quando ho iniziato a serializzare One Piece, 26 anni fa – ha raccontato Oda intervistato da Inaki Godoy, l’attore che interpreta Luffy – non era possibile adattare un manga come questo in live action. Ma, a un certo punto, la qualità della computer grafica e degli effetti visivi ha cominciato davvero a migliorare, così da poter portare in vita qualunque cosa”.

“La mia paura più grande – ha proseguito Oda – riguardo il live action era la possibile difficoltà di trovare qualcuno come Luffy. Ma guardando le cassette delle riprese dei provini, quando ti ho visto, diciamo che… mi sono messo a ridere. Sei proprio come il personaggio che ho disegnato nel manga. Ho pensato d’istinto “Questo è Luffy”. [Ora] non posso immaginare nessun altro in questo ruolo”.

