One true loves racconta la storia di un uomo dato per morto che dopo quattro anni torna a casa: la ex vedova come la prenderà?

One true loves, film su Rai 1 diretto da Andy Fickman

One true loves è una commedia romantica americana che andrà in onda mercoledì 3 settembre in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30. Il film è prodotto e diretto da Andy Fickman che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Taylor Jenkins Reid che è anche l’autrice del romanzo dal quale tratto il soggetto.

I protagonisti del film sono tre giovani attori: Phillipa Soo, più conosciuta per essere una star di Broadway, Simu Liu che ha interpretato Shang-Chi nel film della Marvel Cinematic Universe Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, e Luke Lacey che abbiamo apprezzato in molte produzioni di alto livello, come Elvis di Baz Luhrmann e Hacksaw Ridge, di Mel Gibson.

La trama del film One true loves: un uomo creduto morto torna dalla moglie…

La storia di One true loves vede una coppia sposata da un anno, dopo sei di fidanzamento, composta dalla scrittrice Emma e dal fotografo Jesse che fanno una vita movimentata e avventurosa grazie al lavoro di quest’ultimo che lo porta in giro per il mondo. Un giorno però Emma riceve una terribile notizia: Jesse ha avuto un incidente con l’elicottero che lo stava portando in Alaska e viene dichiarato disperso e in seguito morto.

Disperata la ragazza torna nella sua città natale ad Acton, in Massachussettes, dove cercherà di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Qui lavora nella libreria di famiglia ed è sostenuta e aiutata in questo difficile momento dalla sorella Marie.

Passano quattro anni e casualmente Emma incontra quello che era il migliore amico di suo marito, Sam: tra i due nasce un sentimento e i due si fidanzano.

Ed ecco in arrivo il colpo di scena: Emma riceve una telefonata che le comunica che Jesse è vivo. Il ritorno del ragazzo diventa un caso mediatico e i due si scambiano un bacio appassionato davanti alle telecamere. Tuttavia rientrati a casa, la ragazza non può far altro che raccontare la verità.

A questo punto Emma è divisa tra un marito e un fidanzato: le loro vite sono andate avanti e nulla è più come prima. Chi sceglierà tra i due?