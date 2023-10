ONE WAY/ L’action con Kevin Bacon non delude le attese

Un action-thriller poliziesco ben strutturato e ricco di atmosfera, la nascita di un autore da tenere d’occhio. One Way di Andrew Baird sorprende lo spettatore e dimostra come sia possibile confezionare ottime pellicole senza per forza accedere a somme incredibili. L’opera è ora disponibile in home video con Blue Swan Entertainment.

SINOSSI – Gravemente ferito e miracolosamente scappato all’arresto dopo un colpo finito male, Freddy (Machine Gun Kelly) è in fuga per i vicoli di Los Angeles con una borsa piena di soldi e droga. Non ha molto tempo a disposizione prima che gli uomini del suo ex capo, Il Boss Vic a cui ha sottratto la refurtiva, lo raggiungano per ucciderlo, così decide di salire a bordo di una corriera con destinazione il deserto della California. Qui sentendosi al sicuro elabora un piano e chiede l’aiuto dell’ex moglie e del padre (Kevin Bacon) che decide di raggiungerlo alla fermata successiva. Ma i due uomini non sono da soli: seduto in disparte c’è un misterioso passeggero di nome Will (Travis Fimmel) il cui atteggiamento lascia intendere il peggio. Inoltre l’orologio corre senza sosta e la salvezza sembra esser più lontana dei sicari di Vic: con la vita pronta a presentargli il conto Freddy dovrà affrontare i suoi demoni interiori con la consapevolezza che c’è un solo modo per sopravvivere.

One Way ha la cupezza dei film americani vecchio stile e la sceneggiatura firmata da Ben Conway sfrutta bene le dinamiche dello spazio ristretto. Baird si mette in mostra per la sapiente gestione della tensione, ma funziona un po’ tutto: la fotografia con le luci stroboscopiche e il montaggio svolazzante. Impressionano le prove attoriali: Colson Baker si conferma un attore molto promettente (The Last Son, Midnight in the Switchgrass) che continua ad evolversi lontano dai suoi personaggi più noti. Poi la nota hollywoodiana con Kevin Bacon e ancora Travis Fimmel e Storm Reid. Da non perdere.

