ONE WORLD: TOGETHER AT HOME/ Anche Zucchero nel concerto mondiale sabato in streaming

Grazie all’impegno di Lady Gaga, da sempre coinvolta in iniziative benefiche, il prossimo 18 aprile andrà in onda in mondovisione un evento eccezionale. In tempi di coronavirus in cui la gente è obbligata a stare a casa e dove i concerti, secondo quanto hanno già fatto sapere molti esperti, saranno l’ultima delle attività a riprendere (si parla dell’autunno del prossimo anno) andrà in onda su diverse emittenti e piattaforme digitali l’evento “One World: Toghether at Home”, una sorta di Live Aid del coronavirus. L’iniziativa nasce per supportare economicamente gli operatori sanitari in prima linea e l’OMS (che proprio in queste ore Donald Trump ha annunciato che non finanzierà più).

I PARTECIPANTI E LA DIRETTA

Il casto di partecipanti, non solo cantanti ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, è enorme. L’unico italiano invitato è Zucchero. Tra i tanti leggende come Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin dei Cold Play, Eddie Vedder dei Pearl Jam, John Legend, Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè e molte altre personalità della musica e dell’intrattenimento di fama internazionale tra cui Samuel Johnson, Sarah Jessica Parker, Jack Black, Jimmy Fallon. Lo show, presentato da Jimmy Fallon del “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel del “Jimmy Kimmel Live!” e Stephen Colbert del “The Late Show with Stephen Colbert”, verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme:

Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia and Bell Media

Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo and YouTube

Domenica 19 Aprile su BBC One International.

Inutile dire che si tratta del più grande evento benefico in tempi di coronavirus, un modo non solo di raccogliere denaro, ma anche di entrare nella casa della gente di tutto il mondo per portare un momento di distrazione e di bellezza come solo la musica sa fare. L’evento è organizzato da Global Citizen che offre numerose iniziative per combattere il virus, basta andare sul sito ufficiale per saperne di più. La motivazione è questa: “Di fronte a blocchi e perdite, è facile sentirsi impotenti – ma ci sono cose che tutti possiamo fare per sconfiggere il coronavirus. Dalla cura di lavarci le mani, al rimanere a casa, a chiedere ai governi, alle grandi imprese e ai miliardari di farsi avanti, è compito di tutti noi agire”.



