One World Together at home, omaggiata Maria Luisa Azzolini dottoressa italiana/ Hamilton: “non dimenticatela”

Maria Luisa Azzolini è la dottoressa italiana a cui è stato reso omaggio durante l’evento One World: Together at home. Un elogio alla sanità italiana e ai suoi eroi, impegnati nei reparti di terapia intensiva. All’evento hanno partecipato grandi personaggi internazionali, con lo scopo di favorire le donazioni per supportare le strutture ospedaliere maggiormente colpite. Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, ha speso parole al miele per Maria Luisa Azzolini e per tutte le eccellenze sanitarie che stanno dando un contributo significativo alla lotta contro il Coronavirus. “Il momento migliore è quando un paziente riprende a respirare da solo. Per favore non dimenticate mai le persone che lavorano per la vostra salute”, le parole di Hamilton. Il pilota di Formula 1 non è stato l’unico vip a prendere parte all’evento.

Hanno dato il proprio contributo personaggi come Lady Gaga, Eddie Vedder ed Elton John, Paul McCartney, Céline Dion, Matthew McConaughey e i nostri Andrea Bocelli e Zucchero. L’attore Paul McCartney ha ricordato a più riprese l’importanza delle donazioni, allo stesso modo ha reso omaggio a tutti coloro i quali stanno lavorando giorno dopo giorno nella lotta contro il Coronavirus. Tra questi eroi c’è anche la nostra Maria Luisa Azzolini.



