OnePlus 8 da record: miglior display di sempre/ Un nuovo riferimento per la categoria

Lo OnePlus Serie 8 non è ancora stato ufficialmente lanciato sul mercato, ma ha già ricevuto un prestigioso riconoscimento. Come ricordano i colleghi di Hardwareupgrade, lo smartphone di cui sopra è infatti considerato quello con il miglior display di sempre, meglio quindi degli ultimi iPhone, Huawei e Samsung, i re indiscussi del mercato mobile. A fregiare lo OnePlus 8 di questo speciale riconoscimento, è stato DisplayMate, leader del settore in quanto a valutazione degli schermi, che ha assegnato un A+ al dispositivo, il ranking più alto di tutti i tempi. “OnePlus si è rapidamente affermata come leader del settore per quanto riguarda le prestazioni dei display – dice a riguardo Raymond Soneira, President of DisplayMate Technologies – fornendo costantemente una delle migliori implementazioni della tecnologia OLED sul mercato”.

ONEPLUS 8 DA RECORD: “MEGLIO DEGLI STRAORDINARI RISULTATI DEL 7”

“La Serie 8 – ha aggiunto e concluso – continua questa tradizione di eccellenza, migliorando gli straordinari risultati della Serie 7 dello scorso anno e mantenendo OnePlus in testa alla classifica”. Coloro che hanno provato il OnePlyus 8, parlano di un’esperienza visiva straordinaria, fluida e veloce, in grado di stabilire un nuovo punto di riferimento per tutta la categoria. Il display dell’ottava serie del pregevole smartphone di fabbricazione cinese, si baserà sulla tecnologia Amoled con delle specifiche davvero impressionanti. “La nostra missione – sono le parole di Pete Lau, Founder and CEO of OnePlus – è quella di offrire la migliore user experience possibile grazie ai nostri prodotti top di gamma. Il display di uno smartphone è il mezzo attraverso il quale gli utenti possono godere dell’esperienza ‘veloce e fluida’ offerta da OnePlus. Ecco perché abbiamo investito molto nella ricerca e sviluppo e non abbiamo badato a spese per renderlo uno dei migliori display ad alta velocità di aggiornamento al mondo”. Ricordiamo che il OnePlus 8 uscirà a metà di questo mese, e i prezzi dovrebbero assestarsi sui top di gamma, quindi attorno ai 1000 euro.



