Only Fun 2025: anticipazioni prima puntata 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio, in prima serata sul canale Nove, parte la nuova edizione di Only fun – Comico show. quella che parte questa settimana è la quinta edizione del programma che farà compagnia al pubblico per dieci settimane. Al timone dello show ci sarà un trio composto da Belen Rodriguez e dai Pampers ovvero Angelo Pisani e Luca Peracino. Per la showgirl argentina, dopo l’addio a Mediaset, si tratta di un’altra scommessa professionale dopo la conduzione del format Amore alla prova.

Ospite speciale della prima puntata sarà Alessandro Siani. Nel corso della serata, poi, si alterneranno i seguenti comici: Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, Peppe Iodice, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona e Valentina Persia.

Only Fun 2025: il cast completo

Tanti i comici che animeranno le dieci puntate di Only fun 2025 e che, ogni settimana, faranno compagnia ai conduttori Belen Rodriguez e i Pampers. Nel cast figurano alcuni dei comici italiani più amati dal pubblico e che, nel corso della loro carriera, hanno calcato altri palchi importanti. Ecco tutti i nomi:

Alberto Farina, Ale e Franz, Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Baz, Beatrice Arnera, Dado, Dario Cassini, Dario Vergassola, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Francesco Cicchella, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Giovanni Cacioppo, Giuseppe Giacobazzi, Ippolita Baldini, Leonardo Fiaschi, Marta e Gianluca, gli Oblivion, Omar Fantini, Paolo Cevoli, Peppe Iodice, Pino e gli Anticorpi, Raul Cremona, Roberto Lipari, Thomas Basilico, Valentina Persia e Vincenzo de Lucia.

Come vedere in diretta streaming Only Fun 2025

Only fun 2025 può essere visto sia in diretta televisiva che in diretta streaming. Per seguire Belen Rodriguez, i Pampers e tutti i comici dello show basterà sintonizzarsi sul canale Nove a partire dalle 21.30. Per seguire, invece, la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del canale Nove.

