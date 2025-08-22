Only You in onda oggi - 22 agosto 2025 - in prima serata su Canale 5: trama, cast e curiosità sul remake turco di ‘Always’.

Only You, un romance turco e remake di ‘Always’: film sudcoreano di fama internazionale

Arriva questa sera – 22 agosto 2025 – su Canale 5 un film che promette fiumi di emozioni a corredo di una trama degna di nota: Only You. Una pellicola prodotta in Turchia nel 2014 e che a distanza di 11 anni arriva in Italia sulla scia del successo dei prodotti creativi – soprattutto le serie tv – di matrice appunto turca. Un racconto fitto dal punto di vista degli spunti di riflessione, un cast di volti di spicco ma anche una curiosità riguardante la genesi della pellicola.

Only You – questa sera, 22 agosto 2025, in prima serata su Canale 5 – come anticipato è un film prodotto in Turchia nel 2014. In realtà, la sua genesi è strettamente legata ad una pellicola del 2011, Always, prodotta in Sud Corea. Un’opera dal successo fragoroso, capace di superare i confini nazionali; nasce così l’idea di realizzare il remake che questa sera andrà in onda su Canale 5 – Only You – di produzione turca e che tiene fede alla trama di base seppur con diversi adattamenti dal punto di vista della sceneggiatura.

Only You: la trama del film in onda questa sera, 22 agosto 2025, su Canale 5

La trama di Only You è incentrata su una sorta di incontro voluto dal destino. Due personalità turbate dalla vita, reduci da percorsi esistenziali quasi agli antipodi ma entrambi tormentati, difficili; ben presto scopriranno come la reciproca vicinanza non sarà altro che la cura, l’antidoto necessario per allontanare i demoni del passato.

Il protagonista è Ali, un ex pugile con dei trascorsi tutt’altro che lodevoli; da poco è uscito di prigione e sta cercando di recuperare i cocci della sua vita. Solitario, schivo, incontra Hazal; una giovane che a causa di un terribile incidente ha purtroppo perso la vista. Tra i due si instaura immediatamente un feeling speciale che presto sfocia in un sentimento travolgente. Da quel momento, l’unico desiderio di Ali sarà quello di donare all’amore della sua vita l’operazione chirurgica che può finalmente restituirle la vista; per tale fine, deciderà nuovamente di tornare sul ring e riprendere i combattimenti. Ali lotterà non solo contro gli avversari ma anche contro i demoni del suo recente passato.

Only You: il protagonista è una vecchia conoscenza delle serie tv turche

Nel cast di Only You ritroviamo diversi volti che hanno trovato fortuna proprio grazie alle diverse pellicole e serie di successo prodotte in Turchia e presto sbarcate nel nostro Paese. Direttamente da ‘Terra Amara’ arriva Ibrahim Celikkol nei panni del protagonista: Ali. Nel ruolo di Hazal spicca invece Belcim Bilgin, tra le attrici turche più promettenti e seguite.