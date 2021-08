Onlyfans, le alternative/ Fan Centro, AVN Stars, Just for Fans: i ‘cloni’ più noti

La notizia circola ormai da una settimana: Onlyfans ha deciso di vietare i contenuti sessualmente espliciti. A partire dal primo ottobre, stop a video e foto vietate ai minori, di fatto ciò che hanno reso ricco la piattaforma, ma con l’obiettivo di espandersi e trovare investitori, l’azienda ha dovuto obbligatoriamente fare un passo indietro.

Numerosi coloro che si stanno già mettendo le mani nei capelli, soprattutto i creator, che grazie a scene di se*so hanno guadagnato un bel po’ di soldini in questi ultimi tempi, ma c’è anche chi si sta già guardando attorno, in quanto le alternative non mancano, così come fatto notare dall’utente di Instagram gayslutclown, esperto in materia, attraverso la sua pagina social. Fra le tante opzioni vi è ad esempio il sito Fan Centro, un social che permette appunto ai creator di guadagnare attraverso il sistema dello streaming e del pay per view, lo stesso di fatto che ha reso fortunato Onlyfans. Fra i contro, come scrive lo stesso gayslutclown, il fatto che i rimborsi non sono sempre garantiti e che il pagamento avviene a due settimane di distanza.

ONLYFANS: TANTE LE ALTERNATIVE AL NOTO SOCIAL DEL SE*SO

Altro sito è Just for Fans, frequentato in particolare da gay e omosessuali. In questo caso vi sono diversi punti a favore ma anche alcuni aspetti che fanno storcere il naso, come ad esempio un’interfaccia non troppo user friendly, e soprattutto l’assenza dei live streaming, aspetto quest’ultimo molto gradito agli streamer “hot” per ottenere guadagni facili.

Altro spazio web è Avn Stars, un social creato direttamente dalla AVN Media Network, compagnia di film per adulti, che però pare abbia numerosi bug, e soprattutto, permetterebbe di caricare video delle dimensioni di soli 3 gigabyte (della durata di circa 20 minuti). Proseguiamo con Patreon, che però è molto simile al “nuovo” Onlyfans in quanto permette di caricare foto e video di nudo ma non filmati espliciti. Infine vi segnaliamo Loyalfans, Unlocked, e Manyvids e Modelhub, tutte piattaforme che potrebbero fare al vostro caso se foste alla ricerca di valide alternative al “vecchio” Onlyfans.

