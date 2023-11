Onu: “Aumento dell’odio a livello globale”/ Crescono episodi di violenza dopo il conflitto Israele-Hamas

Le Nazioni Unite hanno parlato di un “forte aumento dell’odio a livello globale” dal 7 ottobre scorso, momento di inizio della guerra tra Hamas e Israele. “L’impatto di questa crisi ha mandato onde d’urto in ogni regione, disumanizzando sia i palestinesi che gli ebrei. Abbiamo assistito a un’impennata dei discorsi d’odio, della violenza e della discriminazione, approfondendo le fratture sociali e la polarizzazione”, ha dichiarato in un comunicato il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk.

L’appello dell’Onu arriva a pochi giorni da quello di Robert Habeck, vice-cancelliere tedesco. “Recentemente ho incontrato alcuni membri della comunità ebraica di Francoforte. Nel corso dell’intenso e doloroso colloquio, i rappresentanti della comunità mi hanno detto che i loro figli hanno paura ad andare a scuola, che non frequentano più le associazioni sportive, che lasciano a casa le collanine con la stella di Davide su consiglio dei genitori. Oggi, qui in Germania. Quasi 80 anni dopo l’Olocausto. E un amico ebreo mi ha raccontato della sua paura, della sua disperazione, della sua sensazione di solitudine” aveva dichiarato.

Sono aumentati, in Europa e non soltanto, gli episodi di violenza nei confronti di ebrei e non solo. La causa è l’acuirsi della guerra in Medio Oriente tra Israele e Palestina, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e la risposta tragica di Tel Aviv sulla striscia di Gaza. Solamente oggi, sabato 4 novembre, una donna ebrea è stata pugnalata in casa da uno sconosciuto con il volto coperto. L’uomo ha suonato alla porta e l’ha aggredita. Poi è scappato via, non prima di incidere sulla porta di casa una svastica con un coltello. È accaduto a Lione, nel quartiere di Montluc.

L’episodio di violenza va ad unirsi ad altre centinaia. Sono infatti quasi 1.000 gli attacchi antisemiti in Francia dal 7 ottobre scorso. Croci uncinate disegnate sui muri di Parigi e Strasburgo, minacce alle sinagoghe e alle scuole e attacchi preoccupanti, come quello alla donna a Lione. Intanto pochi giorni fa lo Yad Vashem, il Museo della Shoah a Gerusalemme, ha fatto appello “ai leader politici, culturali, religiosi e accademici di tutto il mondo a dichiarare guerra all’antisemitismo”. Il messaggio è stato lanciato “in risposta all’allarmante ondata di antisemitismo che sta attanagliando il globo” a seguito del “terribile attacco contro Israele da parte di Hamas e dei terroristi jihadisti del 7/10”.











