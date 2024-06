Onur, chi è il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ Dopo Furkan un altro amore turco: “Innamorato…”

Il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio è un uomo turco molto più giovane

Cristiano Malgioglio ha un nuovo fidanzato. È quanto lo stesso paroliere, reduce dalla seconda esperienza da giudice del serale di Amici, ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin nel corso della sua ultima intervista, risalente a poche settimane fa. Proprio la conduttrice ha stuzzicato il suo ospite ammettendo di sapere che nella sua vita ci fosse un nuovo amore dal nome Onur, cosa che Cristiano non ha negato, ma ha anzi a suo modo confermato.

Anche Onur, nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio, è molto più giovane di lui: a quanto pare ha 39 anni e comunicherebbero con il traduttore, visto che nessuno dei due parla la lingua dell’altro. A quanto pare è dunque finita ufficialmente la relazione del paroliere con Furkan, altro uomo turco col quale Malgioglio è stato fidanzato per qualche anno, tra tira e molla.

Cristiano Malgioglio: “Le mie storie d’amore sono come le stagioni”

In una recente intervista al Corriere della Sera, parlando di amore, Malgioglio ha rivelato: “Ho avuto storie bellissime, in Italia un paio, brevi. Mi stanco facile, non sopporto la gelosia, la pesantezza. Vivo meglio le relazioni a distanza. – e ha svelato che – Ho tradito tanto, abbastanza, ma tradimenti innocenti, stupidi, per ripicca.”

D’altronde Malgioglio non ha fatto mistero di avere l’innamoramento facile: “Le mie storie d’amore sono come le stagioni: – ha spiegato – ho un innamoramento autunnale, quando cadono le foglie e sono tutto romantico; poi ho l’innamoramento della primavera, ma quello mi fa venire il prurito; poi ho l’innamoramento invernale, bellissimo, con l’abbraccio che riscalda; infine ho l’innamoramento estivo, con la smania di vacanze e di ridere”. Non resta che attendere la presentazione ufficiale di questo nuovo fidanzato di nome Onur.

