Onyedika al Milan?/ Calciomercato, il preferito per il centrocampo se parte Bakayoko

Calciomercato news, Raphael Onyedika al Milan per il centrocampo di Pioli

In questa sessione di calciomercato estivo potrebbe presto prendere corpo il trasferimento di Raphael Onyedika al Milan. I rossoneri hanno sì abbracciato Pobega ma l’addio di Franck Kessie, accasaotsi a parametro zero al Barcellona dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto, ha lasciato un vuoto importante che andrebbe colmato ulteriormente specie nel caso in cui Tiémoué Bakayoko dovesse effettivamente lasciare Milanello.

L’ex Napoli non sembra aver convinto il tecnico Stefano Pioli nella sua seconda avventura milanista ed infatti non è stato impiegato nelle recenti amichevoli disputate dai Campioni d’Italia in carica. Per il ventisettenne in prestito dal Chelsea si starebbe dunque cercando una soluzione così da permettere al calciatore di andare a giocare altrove con continuità magari anche con l’obiettivo di conquistare la convocazione per il Mondiale con la Francia.

Calciomercato news, Onyedika al Milan se parte Tiémoué Bakayoko

L’arrivo di Raphael Onyedika al Milan potrebbe dunque concretizzarsi in questo agosto di calciomercato. Sotto contratto con il Midtjylland fino al giugno del 2026, stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport Massara e Maldini potrebbero provare a chiudere l’operazione per 10 milioni di euro. Nella scorsa stagione Onyedika è stato in grado di collezionare 48 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite pure da 4 reti e tre assist vincenti per i suoi compagni.

