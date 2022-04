Ooops! ho perso l’arca/ Su Italia 1 il film d’animazione biblico

Ooops! ho perso l’arca, film diretto da di Toby Genkel

Ooops! ho perso l’arca… va in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 aprile 2022, a partire dalle 14.15. Si tratta di un film di animazione del 2015, distribuito daEagle Pictures e prodotto da Ulysses Filmproduktion, Fabrique d’Images, Skyline Entertainment

La regia è di Toby Genkel con all’attivo due film, oltre a questo nel 2016 ha diretto Richard missione Africa e Sean McCormack, alla sua prima esperienza cinematografica. Il film è stato realizzato al computer, i paesi di produzione sono: Lussemburgo, Germania, Irlanda e Belgio. I doppiatori originali sono: Dermot Magennis che dà la voce a Dave, poi abbiam o Callum Maloney (Finny) e ancora Ava Connolly (Leah), Tara Flynn (Hazel), Martin Sheen (Leone) e per finire Paul Tylak (Scimpanzè).

Ooops! ho perso l’arca, la trama del film: una storia biblica

Ooops! Ho perso l’arca… racconta la storia di due esemplari di Nasocchione: Dave e il gradito figlio Finny. Si sta avvicinando il diluvio universale e i due simpatici protagonisti scoprono di non essere presenti nell’elenco delle specie da salvare. Visto che hanno nessuna intenzione di farsi sommergere dalle acque, decidono di escogitare un piano e intrufolarsi clandestinamente dentro l’arca. Fingono di appartenere alla famiglia di Hazel e Lea sua figlia, ma quando è tutto pronto per iniziare il viaggio, come sempre accade qualcosa non va per il verso giusto. Per un banale errore Finny e Lea scendono a terra e mentre l’arca sta salpando, loro si accorgono di essere esclusi dal viaggio, oltretutto c’è da fare presto perché la tempesta sta arrivando e corrono un brutto rischio. Purtroppo nella disavventura si accorgono di non essere soli, ma ad attenderli c’è un gruppo di predatori pronti a farli diventare il loro pasto succulento. L’unico modo per non soccomber è restare uniti, alla coppia si aggiungono altri due nuovi componenti Scrocchino e Obesino. I quattro si mettono in marcia per raggiungere la vetta della montagna. Intanto sull’arca Hanzel e Dave si sono accorti che i loro figli mancano all’appello e stanno facendo di tutto per far cambiare rotta alla nave e farla tornare indietro per recuperare i due amici. Riusciranno nella loro impresa?

