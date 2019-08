Open Arms a Lampedusa: scesi altri 4 migranti/ Ong vs Salvini “crudeltà inaudita”

A bordo della Open Arms ora sono 134 i migranti: dei 147 iniziali, dopo gli sbarchi di ieri sera e gli ultimi 4 di questo mattina alcune emergenze hanno fatto prendere tale decisione dalla Marina Militare, la Guardia Costiera e la stessa Croce Rossa che circondano la nave ormai da 15 giorni in mare aperto dopo i salvataggi nelle acque Sar della Libia. Lo stallo politico tra Salvini e il Premier Conte (assieme ai Ministri Trenta e Toninelli, ndr) non sta permettendo lo sbarco della nave della Ong spagnola che facendo ricorso (ottenuto) presso il Tar del Lazio è riuscita a ricevere l’ok all’ingresso nelle acque italiane di Lampedusa. Ora però, con il successivo divieto firmato dal Ministro dell’Interno la Open Arms non ha ancora l’ok allo sbarco definitivo dei migranti a bordo, anche se la situazione medica e psicologica si fa pressante: «Realizzata questa notte evacuazione urgente di 3 persone e un accompagnatore per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate. Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone», ha scritto la Ong poco fa sui propri canali sociali. Nelle scorse ore era arrivata la pesante critica contro Salvini e il Governo italiano per non concedere l’intero sbarco dei migranti: «5 evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà».

OPEN ARMS, LO STALLO DELLA POLITICA

Il problema di fondo del caso Open Arms, oltre ad andare a rivangare la consueta linea di Salvini sui porti chiusi si inserisce nella fitta e “misteriosa” crisi di Governo tra Lega e M5s. Ieri la lettera di Conte contro il suo stesso vicepremier Salvini è partita e incentrata proprio sull’emergenza e pure la replica secca e diretta del leader leghista ha preso spunto proprio dal nodo immigrazione; lo stallo è evidente, il braccio di ferro tra Viminale, Marina, Difesa, Mit e Palazzo Chigi è sotto gli occhi di tutti. L’impressione è che alla fine si risolverà tutto come nelle scorse emergenze di questi mesi, con l’intervento dei giudici di Agrigento per far sbarcare in emergenza tutti i 134 migranti rimasti a bordo della Open Arms, la successiva ridistribuzione e il probabile sequestro della nave per gli effetti del Decreto Sicurezza Bis. Tutto ovviamente a seconda della volontà di Matteo Salvini e della Lega che al momento non ci stanno a “cedere” anche se non soprattutto in ottica di una crisi di Governo istituzionale che perdura in attesa della “risoluzione” del prossimo 20-21 agosto con l’intervento del Premier Conte alle Camere.

