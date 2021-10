Open Arms: al via processo a Palermo con Salvini/ Rischia una pena fino a 15 anni

Prende oggi il via il processo Open Arms: Matteo Salvini presente nell’aula bunker di Palermo, imputato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per aver impedito nell’agosto 2019 l’attracco al porto di Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong Open Arms. Il segretario federale della Lega rischia una pena fino a 15 anni di reclusione.

Giuliano Urbani/ "Berlusconi, farsi trainare da Meloni-Salvini sarebbe un suicidio"

Il processo Open Arms è iniziato questa mattina con le questioni preliminari poste dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pubblici ministeri Gery Ferrara e Giorgia Righi. Come riportato dai colleghi di Adnkronos, all’inizio dell’udienza la Procura di Palermo ha chiesto al tribunale l’interrogatorio del leader della Lega. Tra le richieste probatorie anche le testimonianze di Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese.

Letta: "Alleanza europeista con FI interessante"/ "Ma Berlusconi ha scelto Lega-FdI"

Open Arms: al via processo a Palermo con Salvini

Fuori dall’aula bunker di Palermo è iniziata una manifestazione di protesta dei giovani di Our Voice e non mancano i volti noti di Open Arms, ovviamente parte civile. Oscar Camps, fondatore della Ong e recentemente immortalato insieme al segretario del Pd Enrico Letta, ha spiegato ai microfoni dei cronisti presenti: «Siamo qui per avere giustizia, assicurare un porto non è una scelta politica ma di umanità. Noi abbiamo rispettato le convenzioni internazionali, a prescindere dalla politica le persone soccorse in mare vanno salvate».

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul processo Open Arms, Matteo Salvini nella giornata di ieri s’era detto fiducioso e battagliero: «Io sono assolutamente tranquillo perchè ho servito il mio Paese. Il compito del ministro dell’Interno è quello di difendere i confini, la sicurezza e la dignità dell’Italia: io questo ho fatto da ministro. Il tribunale di Catania (caso Gregoretti, ndr) ha detto che non esiste alcun reato, anzi ho semplicemente fatto il mio dovere, conto che senza perdere troppi mesi e far spendere troppi soldi ai contribuenti italiani, anche il tribunale di Palermo arrivi alla stessa conclusione perchè penso di essere l’unico ministro in Europa che va a processo non per questione di soldi ma perchè ha fatto il suo lavoro».

Smart working pubblica amministrazione, le linee guida/ Diritto al riposo per 11 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA