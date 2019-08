Open Arms: altri 9 migranti fatti scendere/ Toninelli “Li portiamo in Spagna ma…”

E’ ancora in stallo la situazione riguardante la Open Arms, l’imbarcazione della ong che da 19 giorni a questa parte si trova di fronte al porto di Lampedusa, in attesa dell’ok per lo sbarco. Dopo i minori fatti scendere 24 ore fa, poco prima della mezzanotte di ieri altri nove profughi hanno ottenuto il lasciapassare per mettere piede sul molo siciliano, a causa delle loro gravi condizioni fisiche. Accompagnati da una motovedetta della Guardia Costiera, come riferito dai colleghi dell’agenzia Adnkronos, i nove sono stati portati sul molo Favaloro. Due di loro sono stati poi successivamente ricoverati presso il Poliambulatorio locale per degli accertamenti, leggasi un uomo che aveva subito un’aritmia cardiaca, e una donna che invece aveva un deficit visivo. Gli altri 7 sono invece stati trasportati presso l’hotspot locale per le cure mediche e la registrazione, e uno di loro presentava la scabbia. Tutte le nove persone presentavano condizioni precarie di salute più o meno gravi, tranne una donna, che ha voluto accompagnare il marito.

OPEN ARMS: ALTRI 9 MIGRANTI FATTI SCENDERE

A bordo della Open Arms rimangono quindi “solo” 98 migranti, e la situazione continua ad essere molto complicata: “La situazione a bordo si complica ogni minuto – ha fatto sapere la stessa Open Arms attraverso il proprio profilo Twitter – Autorizzata evacuazione di 8 persone bisognose di assistenza urgente e 1 accompagnatore. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri”. La Spagna ha offerto il porto di Minorca, nelle vicine Baleari, ma la Ong ha fatto sapere di essere disposta all’attracco solo se i migranti verranno trasbordati su un’altra imbarcazione, essendo impossibilitata ad un viaggio in mare di 5/7 giorni, per ovvi motivi. Il ministro Toninelli, a riguardo, si è detto disposto a trovare una soluzione: “Ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera per accompagnare la Open Arms in Spagna, per offrire supporto tecnico e per trasportare parte dei migranti a bordo di una nostra imbarcazione per il viaggio. La Ong ha incredibilmente rifiutato, con un atteggiamento che fa sospettare ci sia malafede da parte loro. A questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti: siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms”.

