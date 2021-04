“Open Arms, macchè Salvini: fu Creus a sequestrare migranti”/ “Per spaccare governo”

Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms, ma l’inchiesta de Il Giornale fa rumore. L’approfondimento di Gian Micalessin mette nel mirino il comandante della nave Marc Reig Creus, considerato il vero «rapitore di migranti». Secondo quanto ricostruito dal quotidiano diretto da Sallusti, fu proprio il capitano a tenere i 147 immigrati in mare per quattordici giorni, rifiutando sia la Spagna che Malta.

Salvini “Portiamo coprifuoco fino alle 23:00”/ Viola “Ha poca incidenza su contagi”

Una gestione accordata tra Camps e la Ong spagnola che ha trasformato i 147 migranti in uno strumento politico per affondare le politiche dell’ex ministro dell’Interno italiano. Fu appunto il comandante della Open Arms a pretendere di tenerli in mare rifiutando ogni approdo alternativo, così da smuovere i media e «attivare i magistrati sensibili alla causa dell’accoglienza e dividere un esecutivo gialloverde ormai traballante».

Vivendi deve risarcire Mediaset/ 1.7 milioni di euro per mancato acquisto Premium

OPEN ARMS, L’OBIETTIVO ERA AFFONDARE IL GOVERNO M5S-LEGA

Ma non è tutto. Il comandante della Open Arms ha rifiutato la destinazione spagnola anche se il diritto marittimo internazionale prevede che una nave è territorialmente parte dello Stato di cui batte bandiera, spagnola appunto. L’accoglienza dei migranti competeva a Madrid, dunque, e la cronistoria “assolve” Salvini: per 14 dei 20 giorni della vicenda Open Arms gli unici responsabili della permanenza dei migranti sono il comandante Creus e i capi della Ong. L’ex ministro dell’Interno resta teoricamente imputabile solo per sei giorni, spiega Micalessin: «Ma si tratta di un periodo limitato e confuso in cui il premier Giuseppe Conte, i ministri Toninelli e Trenta e il resto dei Cinque Stelle scelgono di rinnegare la linea precedente non per una resipiscenza umanitaria, ma al solo scopo di isolare un alleato trasformatosi in avversario».

LEGGI ANCHE:

CIRO GRILLO E PAPÀ BEPPE/ "Non si può giustificare tutto, anche in nome dell’affetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA