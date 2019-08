Open Arms “migranti sbarcati stanno bene”/ Casi di scabbia lasciati a bordo, perchè?

La vicenda della Open Arms resta ancora delicatissima. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti, dopo un esposto dei legali della ong spagnola. Secondo il personale della Ong, spiega La Stampa, l’Italia non solo non avrebbe rispettato la sentenza del Tar ma continuerebbe a trattarli “come delinquenti”. Intanto, la Open Arms da giorni è bloccata in mare con a bordo oltre 140 migranti in situazioni gravissime. Dalla relazione di cui l’Ansa è entrata in possesso e firmata dal medico Katia Valeria Di Natale e dall’infermiere Daniele Maestrini dello staff del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) emerge una situazione a dir poco drammatica. Le condizioni igienico-sanitarie in cui si troverebbero i migranti sono state considerate “pessime”, inoltre le persone a bordo sarebbero tenute in “spazi non idonei a ospitare un così ingente numero” di naufraghi che “vivono ammassati gli uni sugli altri, non c’è possibilità di deambulare, sono presenti solo due bagni chimici e spesso i naufraghi sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano”. Inoltre sarebbero stati segnalati diversi casi di scabbia, cistite emorragica e altre patologie. Ieri, dei 147 naufraghi a bordo, sono stati fatti scendere in 13, tra cui un minore con il timpano perforato ed otite media purulenta. Ma qualcosa non torna secondo il medico di Lampedusa.

OPEN ARMS “MIGRANTI SBARCATI STANNO BENE”: I DUBBI DEL MEDICO

Il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio, che ha avuto modo di visitare tutti i 13 migranti sbarcati dalla Open Arms ha subito riscontrato qualcosa di anomalo: “C’è qualcosa che non funziona”, ha osservato, “perché tra i 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi sanitari solo uno aveva una otite, mentre gli altri stavano bene: eppure dalla relazione dello staff Cisom risulta che a bordo ci sarebbero persone con diverse patologie, tra cui 20 casi di scabbia”. Come mai, dunque, sarebbero stati lasciati a bordo i migranti che stavano male? E’ lo stesso staff Cisom a scrivere nella sua relazione che “20 migranti hanno la scabbia con sovra-infezione batterica e pustole” e a “bordo non è presente permetrina per il trattamento della parossistosi”, sottolineando come “Numerosi sono i casi di cistite semplice ed emorragica resistente al trattamento antibiotico che scarseggia. Su questo aspetto aleggia un piccolo giallo mentre la situazione a bordo della Open Arms continua ad essere drammatica.

