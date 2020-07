Open Arms, oggi voto Senato su Salvini/ A processo per sequestro di persona?

Matteo Salvini a processo per Open Arms? La decisione oggi col voto in Senato. L’Aula di palazzo Madama dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, chiesta dal tribunale dei ministri di Palermo. L’ex ministro dell’Interno rischia quindi il processo per sequestro di persona per aver impedito per 19 giorni nell’agosto 2019 lo sbarco nel porto di Lampedusa di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo. A Salvini serve la maggioranza assoluta, fissata in 160 voti, per ottenere che la richiesta dei magistrati venga respinta. E non è affatto semplice riuscirci. Dalla sua parte c’è, oltre alla Lega con 63 senatori, anche Forza Italia (56) e Fratelli d’Italia (17). In totale però fanno 136 voti. Invece M5s (95), Pd (35) e LeU (5) voteranno a favore. Questo vuol dire che saranno decisivi i voti di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, con i suoi 18 senatori che nelle ultime ore non si sono sbilanciati sulla loro intenzione di voto. Due mesi fa, quando la vicenda venne esaminata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la maggioranza si spaccò. La votazione finì 13 a 7 e quindi venne approvata la proposta di non concedere l’autorizzazione al processo.

OPEN ARMS, ITALIA VIVA DECISIVA PER SALVINI

Se quindi Italia Viva dovesse votare per Matteo Salvini, al leader della Lega allora servirebbero solo sei voti per “salvarsi”. E potrebbe trovarli nei 33 senatori del Gruppo Misto o delle Autonomie. «Non vedo problemi sulla maggioranza assoluta in Senato. Su Salvini: noi leggiamo le carte e poi decidiamo. Si chiama garantismo e noi siamo seri. Mi colpisce che ora anche altri scoprono il garantismo: la Lega su Fontana e il M5S su Casalino», ha dichiarato nei giorni scorsi Matteo Renzi. In giunta, invece, i renziani spiegarono che non c’era stata un’istruttoria seria e che non sembrava emergere su Open Arms l’esclusiva riferibilità all’ex ministro dell’Interno, il quale avrebbe incontrato sempre, direttamente o indirettamente, l’avvallo del governo, come spiegò Francesco Bonifazi. «Io ho agito a difesa del mio Paese e quello che ho fatto l’ho fatto in compagnia del premier Conte, ho fatto quello che c’era nel programma di governo», si difende Matteo Salvini. Il leader leghista è pronto, in caso di processo, a coinvolgere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Se qualcuno domani ritiene che sia un reato ne risponderemo in tanti. Vorrà dire che Conte mi accompagnerà un po a Catania e un po’ a Palermo e prenderemo una granita».

OPEN ARMS, LA MEMORIA DIFENSIVA DI SALVINI

Nella memoria difensiva di 21 pagine sul caso dell’Open Arms, l’imbarcazione spagnola con 121 migranti a bordo a cui fu vietato l’approdo nei porti italiani e che rimase per 19 giorni in acque internazionali davanti alle coste di Lampedusa prima di poter sbarcare, Matteo Salvini ribadisce che «non può ritenersi sussistere nessuna violazione di norme penali in quanto la condotta che mi viene contestata è insussistente» in quanto «conseguenza delle scelte politiche effettuate dall’intera compagine governativa». E ciò per perseguire l’interesse pubblico ad un controllo dei flussi migratori e ad una tutela dell’ordine pubblico. Il leader della Lega contesta la ricostruzione del tribunale dei ministri di Palermo («l’indicazione del porto sicuro spettava a Spagna o a Malta, non certo all’Italia») e contesta l’accusa di sequestro di persona: «La libertà dei migranti non è mai stata calpestata da atti od omissioni ministeriali». Inoltre, Salvini ha sottolineato che la condotta della Open Arms «dimostra manifestamente intenti in contrasto con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale».



