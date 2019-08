Open Arms, sbarcati 27 minori a Lampedusa/ “8 dichiarati maggiorenni”: ira Salvini

Open Arms, sono sbarcati a Lampedusa i 27 minori a bordo dell’imbarcazione dell’ong spagnola. Dopo il botta e risposta tra Conte e Salvini, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola ma non mancano le polemiche – che seguono quelle scaturite dal medico Francesco Cascio sulle condizioni di salute dei migranti – Secondo quanto affermato dal ministro dell’Interno, otto persone si sono dichiarate maggiorenni: «Mi riferiscono da Lampedusa che dei 27 immigrati per i quali è stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, già 8 si sono dichiarati maggiorenni! Vedremo gli altri… Dopo i “malati immaginari”, ecco i “minorenni immaginari”! Però quello cattivo è Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea». Già nelle scorse ore il segretario federale della Lega si era detto dubbioso sulla presenza di così tanti minori a bordo della Open Arms.

OPEN ARMS, PROCURA DI AGRIGENTO PROSEGUE INDAGINE

Un’altra notte a bordo dell’imbarcazione per i restanti 107 migranti, che comprendono anche un altro minore che ha deciso di non scendere dalla nave per non lasciare solo il fratello maggiorenne. Come evidenzia Adnkronos, attesi gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento: i magistrati indagano per sequestro di persona e violenza privata. Nel corso delle prossime ore dovrebbero arrivare gli esiti dell’ispezione eseguita sabato 17 agosto dal medico della Sanità marittima con gli uomini della Squadra Mobile e della Guardia costiera. Da segnalare un altro sbarco sempre a Lampedusa: come riporta Quotidiano, un barcone con 57 migranti è stato intercettato dalla Guardia di Finanza all’Isolotto di Lampione (Agrigento): le persone sono state trasportate al molo Favarolo, tra loro un giovane colto da crisi isterica e soccorso dall’equipe medica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA