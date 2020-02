Open Arms, Tribunale Ministri vs Salvini/ “Fu sequestro migranti”: le lettere a Conte

Sono in tutto 114 le pagine scritte dal Tribunale dei Ministri di Palermo in merito all’atto di accusa contro Matteo Salvini sul caso Open Arms, il terzo per cui l’ex Ministro viene indagato dopo i casi Diciotti (archiviato dopo il rifiuto del Parlamento a procedere) e Gregoretti (ancora in attesa del voto in Senato): il TdM chiede così l’autorizzazione a processare il leader della Lega per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nel caso che vide lo scorso 1 agosto il soccorso di 164 migranti in zona Sar Libia da parte della nave ong Open Arms. Durò 19 giorni lo “stallo” della nave, nel pieno della crisi di Governo del Conte-1, con il caso migranti che inevitabilmente assumeva anche “valenza politica” nel braccio di ferro tra il Premier e l’allora Ministro degli Interni. Mentre la scorsa settimana era stato annunciato la richiesta di procedere in Parlamento per Salvini, oggi emergono le novità inserite nel lunghissimo atto di accusa – dove decade sia il reato di abuso in atti d’ufficio che le contestazioni a Matteo Piantedosi, all’epoca capo di gabinetto del Viminale – che sussistono nelle lettere scambiate tra Conte e Salvini tra il 14 e il 17 agosto nel pieno del caso Open Arms, mentre la nave spagnola era in attesa di un’assegnazione di porto sicuro. «Il 15 agosto il ministro Salvini sottoscriveva una nota di risposta ad una precedente missiva del 14.8.2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con cui lo si era invitato “ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza e tutela ai minori presenti sull’imbarcazione», scrivono i tre giudici del Tribunale dei Ministri.

OPEN ARMS, LE LETTERE TRA CONTE E SALVINI

Nelle lettere riportate dai magistrati nell’atto di accusa contro Salvini, il leader leghista avrebbe rifiutato la proposta di Conte di far sbarcare i minori in quanto «dovevano ritenersi soggetti alla giurisdizione dello Stato di bandiera anche con riferimento alla tutela dei loro diritti umani». Secondo i documenti in mano all’Adkronos, nel lungo atto il Tribunale dei Ministri sottolinea come Salvini stesso nella risposta al Premier Conte intendeva ribadire la sussistenza della giurisdizione spagnola in materia e «tornava a declinare ogni competenza ad assumere provvedimenti in ordine alla protezione di detti soggetti». I giudici di Palermo accusano Salvini di aver violato le convenzioni internazionali con una decisione presa in autonomia dall’allora ministro rispetto al resto del Governo (e dunque fu una scelta politica non congiunta ma “personale”): «La condotta omissiva ascritta agli indagati, consistita nella mancata indicazione di un Pos (porto sicuro, ndr) alla motonave Open Arms, è illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela della vita umana, universalmente riconosciuti come ius». A risolvere all’epoca il caso Open Arms fu il Procuratore di Agrigento Patronaggio che ordinò lo sbarco dei 164 migranti per l’emergenza sanitaria creatasi a bordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA