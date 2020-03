Open Innovation, Regione Lombardia/ “Investimenti in ricerca non solo su Coronavirus”

Visto che ricercatori e scienziati stanno studiano il Coronavirus, la Regione Lombardia, che è quella più duramente colpita, ha deciso di sostenere la scienza. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella conferenza stampa in cui è stato diramato il nuovo bollettino sul Covid-19. Sul sito di Open Innovation, la piattaforma che supporta lo sviluppo di ecosistemi di innovazione sia nel campo industriale che sociale, verrà aperta una manifestazione di interesse rivolta a soggetti disponibili a investire appunto nella ricerca. L’obiettivo è quello di lavorare a farmaci antivirali e altre terapie non solo per l’epidemia di Coronavirus, ma anche per quelle future. E quindi si punta anche al miglioramento della diagnostica, con tamponi “express”, e allo sviluppo di strumenti veloci ed efficaci per rilevare le persone contagiate con delle applicazioni sul monitoraggio. «Non partiamo da zero: il mondo scientifico è già al lavoro», ha dichiarato Fabrizio Sala.

OPEN INNOVATION E CORONAVIRUS, REGIONE LOMBARDIA PUNTA SULLA RICERCA

«Il mondo della ricerca e scienza si è messo in moto da tempo per fronteggiare questa emergenza e studiare virus e comportamento del virus», ha dichiarato Fabrizio Sala. Da qui la decisione di dare una mano a questo mondo, «soprattutto ha chi ha idee ma non ha mezzo». La manifestazione di interesse verrà pubblicata domani: l’obiettivo è coinvolgere soggetti affinché collaborino con la Regione Lombardia, «per un totale di 4 milioni di euro». Il vicepresidente lombardo ha proseguito: «Cerchiamo sviluppo di antivirali e terapie per risposta rapida, per sviluppo di terapie, diagnostica. Faremo fare a migliori scienziati valutazione scientifica e poi finanziamo progetti». Fabrizio Sala ha annunciato che è stata finanziata anche una ricerca su immunologia. «Io penso che tra qualche giorno il mondo della ricerca qualcosa potrà dirci in stima per il futuro. Ci vorranno diverse settimane ma avremo presto qualche dato più concreto».



