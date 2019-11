Open, Renzi vs magistrati/ “Critico e arriva richiamo”: imbarazzo su villa e Lotti

L’impressione è che l’inchiesta sulla Fondazione Open occuperà il mare nostrum della politica ancora per molto tempo: dopo la conferenza stampa di ieri dell’ex Premier Matteo Renzi (ricordiamo, non indagato nell’inchiesta che coinvolge la sua ex Fondazione) con relativo attacco ai magistrati di Firenze, sono arrivati i durissimi avvertimenti di Csm e Anm che invitano il leader di Italia Viva a moderare i toni, «parole gravissime, no a nessun tipo di intimidazioni sull’indipendenza della magistratura». Oggi però, con l’inchiesta allargata dell’Espresso che mira ad attaccare Renzi su diversi punti (la villa comprata nel giugno 2018, i nomi dei finanziatori della Open e anche il “bancomat” di Luca Lotti) Renzi torna a parlare su Facebook aggiungendo ancora benzina al fuoco già sollevato ieri in conferenza e successiva e-news straordinaria: «Ho criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione di miei documenti privati personali. Brivido», scrive l’ex segretario del Pd lanciando di fatto un attacco tanto ai magistrati (Creazzo e Turco che già indagavano i genitori di Renzi mesi fa) quanto agli organi di controllo e gestione dell’intera magistratura. «Tuttavia non ho nulla da nascondere. Quando ho avuto un prestito, l’ho fatto con una scrittura privata e l’ho onorato restituendolo in cinque mesi – ha precisato ancora Renzi a Radio Capital questa mattina-. Guadagno molto bene, non ho niente da nascondere». Il leader di Italia Viva attacca poi ancora sui social, in un autentico fiume in piena: «Sulle indagini dei magistrati, noi aspettiamo i processi. Perché siamo garantisti. Dispiace che si facciano perquisizioni all’alba a chi non c’entra niente, nemmeno indagato. Ma si vada a processo e vedremo come finirà».

INCHIESTA OPEN, DALLA VILLA A LOTTI: GLI “IMBARAZZI” DI RENZI

L’impianto centrale dell’accusa – finora resta l’ipotesi di reato, non ancora formalizzata – vede la Fondazione Open (attiva dal 2012 al 2018) come possibile atto di finanziamento illecito alle attività politiche di Renzi prima da sindaco, poi da segretario dem e infine anche da Premier: è così scattata una perquisizione allargata a tutti coloro che hanno finanziato negli anni la fondazione privata, da qui la reazione stizzita e durissima dello stesso Matteo Renzi. «Sulla decisione che Open sia un partito politico e non una fondazione invece siamo in presenza di una cosa enorme – ha aggiunto l’ex segretario dem -. Se fondare un partito è decisione della magistratura e non della politica siamo in presenza di un vulnus per la democrazia. In molti addetti ai lavori fanno finta di niente ma questo cambia per sempre il modo di concepire la politica. Io continuerò a dirlo in ogni sede». Restano però diversi i potenziali “imbarazzi” per Renzi, svelati dall’Espresso e in oggetto anche dalla Procura di Firenze;: il sospetto centrale è che, sia in entrata che in uscita, le leggi sul finanziamento dei partiti e quella sulle fondazioni non fossero rispettate. In particolare, l’ex Ministro dello Sport Luca Lotti (nel Cda di Open) avrebbe avuto in uso un bancomat di Open e come lui anche altri parlamentari; si aggiunge poi la “grana” della villa di Renzi acquistata nel giugno del 2018 per la quale sarebbe stata usata la cifra di 700mila euro sui conti di Renzi datato 12 giugno. Quel prestito sarebbe arrivato dal conto di Anna Picchioni, mamma dei tre fratelli Maestrelli, e in particolare di Riccardo, nominato nel maggio 2015 nel cda di Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della Fondazione Open. Renzi ha già spiegato all’Espresso che quei soldi li ha già ridati tutti, ma i pm vogliono fare chiarezza su quel rapporti e su tutti gli altri che intercorrevano tra finanziatori, fondazione Open e attività dei renziani. In particolare, capire se da quelle erogazioni di denaro siano poi avvenuto dei “favori politici” in cambio, l’elemento che – giustamente – ha fatto scattare su tutte le furie Renzi che si difende dicendo, «attacco mediatico senza neanche un’inchiesta a carico». In mattinata sono partite anche tre denunce penali nei confronti di Marco Travaglio (direttore del Fatto Quotidiano), del quotidiano La Verità e del settimanale L’Espresso: «sono indirizzate al Dr Creazzo, capo della procura di Firenze. Io credo nella giustizia. Sono certo che i magistrati fiorentini saranno solerti nel difendere i miei diritti di cittadino».





