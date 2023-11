OpenAI chiede nuovi fondi a Microsoft per super intelligenza artificiale/ “Software intelligente quanto uomo”

OpenAI chiede nuovi fondi a Microsoft per realizzare una “super-intelligenza”. L’obiettivo del CEO Sam Altman è di assicurarsi un ulteriore sostegno finanziario da parte del suo principale investitore per portare avanti il progetto di creare un’intelligenza artificiale generale (AGI), un software per computer intelligente quanto l’uomo. In un’intervista al Financial Times, Altman ha dichiarato che la partnership con Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, “sta funzionando molto bene” e si aspetta di “raccogliere molto di più” dal gigante tecnologico e da altri investitori, per tenere il passo con i costi impegnativi della costruzione di modelli di intelligenza artificiale più sofisticati.

Bassetti: "Potenza degli spermatozoi dimezzata a causa degli smartphone"/ "5G meno dannoso del 2G"

Microsoft all’inizio dell’anno ha investito ben 10 miliardi di dollari in OpenAI nell’ambito di un accordo pluriennale valutato 29 miliardi di dollari dall’azienda di San Francisco, stando a quanto riferito a FT da persone a conoscenza delle trattative. Quando gli è stato chiesto se Microsoft investirà ancora, il CEO dell’azienda da cui è nata ChatGPT ha dichiarato: “Lo spero. C’è molta strada da fare, e molti calcoli da costruire tra qui e AGI … le spese di formazione sono enormi“. Anche se “la crescita dei ricavi è stata buona quest’anno“, Sam Altman, che però non ha fornito dettagli finanziari, ha spiegato che la collaborazione con Microsoft garantirà “che entrambi guadagniamo sul successo dell’altro e che tutti sono felici“.

AI & FINANZA/ Cosa accadrà nel mondo del risparmio gestito e della consulenza?

OPENAI, IL MONITO DI ALTMAN A MICROSOFT

“In questo momento la gente dice: avete questo laboratorio di ricerca, avete questa API, avete la partnership con Microsoft, avete questa cosa di ChatGPT, ora c’è un GPT store. Ma questi non sono davvero i nostri prodotti“, ha dichiarato Sam Altman al Financial Times. “Sono canali per il nostro unico prodotto, che è l’intelligenza. Credo che il nostro obiettivo sia proprio questo“, ha aggiunto il CEO di OpenAI. Per sviluppare il business aziendale, sono stati assunti dirigenti come Brad Lightcap, che aveva lavorato presso Dropbox e l’acceleratore di start-up Y Combinator, come direttore operativo. Nel frattempo, Altman si divide tra l’area di ricerca per la costruzione della super-intelligenza e i modi per aumentare la potenza di calcolo per farlo. “La visione è quella di creare un’intelligenza artificiale, capire come renderla sicura… e capire i benefici“.

Intelligenza artificiale "invade" i giocattoli/ Parleranno e impareranno dalle interazioni: rischi e dubbi

In riferimento a GPT, Altman ha annunciato che OpenAI sta lavorando allo sviluppo di agenti più autonomi in grado di eseguire compiti e azioni, come l’esecuzione di codice, l’effettuazione di pagamenti, l’invio di e-mail o la presentazione di richieste di risarcimento. Inoltre, l’azienda sta lavorando anche a GPT-5, la prossima generazione del suo modello di intelligenza artificiale, anche se Altman non si è impegnato su una tempistica per il suo rilascio. Il modello richiederà un maggior numero di dati per l’addestramento, che Altman ha detto provenire da una combinazione di set di dati disponibili pubblicamente su Internet e di dati proprietari delle aziende.

OPENAI LAVORA ALLA SUPER INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Nonostante il suo successo, OpenAI sta cercando di progredire verso la costruzione di un’intelligenza artificiale generale“, ha proseguito Sam Altman al Financial Times. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che sono alla base di ChatGPT, sono “uno dei pezzi fondamentali . . per costruire l’intelligenza generale, ma ci saranno molti altri elementi in aggiunta“. Dunque, mentre OpenAI si sta concentrando soprattutto sulle LLM, la concorrenza persegue le strategie di ricerca alternative per far progredire l’IA. Per Altman e il suo tema, il linguaggio è un “ottimo modo per comprimere le informazioni” e sviluppare l’intelligenza, fattore che ritiene sia sfuggito a società come Google e DeepMind.

“Le altre aziende hanno un sacco di persone intelligenti. Ma non l’hanno fatto. Non l’hanno fatto nemmeno dopo che pensavo l’avessimo dimostrato con il GPT-3“. Pertanto, Altman ritiene che “il più grande tassello mancante” nella corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale è ciò che è necessario affinché tali sistemi compiano salti fondamentali di comprensione. “Qual è l’idea mancante per generare una nuova conoscenza netta per l’umanità? Credo che questa sia la cosa più importante su cui lavorare“, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA