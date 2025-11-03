OpenAI non sarà più una società non profit e Microsoft ne è diventato il primo azionista. L'accordo contiene una clausola interessante

Open AI ufficializza l’inevitabile: da “non profit” a “profit”. Nulla di cui essere stupiti perché è il destino di qualsiasi tecnologia che a un certo punto sostituisce l’etica dell’innovazione con l’economia dell’aspettativa; si passa da “costruire un mondo migliore” a “riempire un portafogli più grande”.

Microsoft diventa così il primo azionista e detterà budget, regole, target di fatturato e di utile. Non verserei altro “inchiostro digitale” sul tema, piuttosto è interessante la clausola secondo cui l’accordo con la casa di Redmond verrà meno qualora la start-up riuscisse a sviluppare l’intelligenza artificiale «generale».

Tanto per chiarire, si tratterebbe di un qualcosa che supera o almeno eguaglia un essere umano in tutte le sue capacità contemporaneamente. Al momento si tratta di uno dei tanti Santi Graal della tecnologia, un po’ come la fusione nucleare: tutti la inseguono, ma al momento nessuno l’ha mai vista.

Se poi si palesasse sarà interessante capire le condizioni della sua esistenza: potrebbe richiedere un consumo energetico spropositato, entrando nel mondo del possibile, ma non praticamente realizzabile. Oppure si potrebbe dare il caso che porti con sé anche alcuni difetti piuttosto umani, come la tendenza a “sbagliare” in nome di quella sensibilità che è per molti un sintomo di intelligenza. Ancora una volta entriamo nel possibile, ma questa volta, forse, non desiderabile.

Resta poi un’altra questione: chi deciderà che si tratta di quella “giusta”, anche perché da questo dipenderà il venire meno di un accordo il cui valore potrebbe misurarsi in migliaia di miliardi di dollari. Si dice un comitato di esperti che forse dovrebbe preliminarmente risolvere alcune questioni piuttosto spinose, a partire da cosa sia effettivamente l’intelligenza e quali siano le sue incontrovertibili manifestazioni. Per proseguire poi con il mettersi d’accordo su quali siano le capacità proprie di un essere umano normale.

Queste per citarne soltanto un paio su cui nessuno ha ancora trovato un accordo da quando l’uomo ha raggiunto la posizione eretta. Ma soprattutto quando questa creatura semi-divina dovesse manifestarsi potrebbe ragionevolmente fare una domanda molto semplice e anche legittima: chi siete voi e con quale diritto pensate di potermi giudicare?

