È stato presentato in queste ore Chatgpt-5, il nuovo modello di OpenAI: cos'è, cosa cambia rispetto ai precedenti e quanto costa

Dopo la lunga attesa (almeno, da parte degli appassionati) che si protrae ormai da diversi mesi, alla fine nel corso di una diretta odierna, OpenAI ha presentato ufficialmente al mondo il modello Chatgpt-5, che – esattamente come tutti i precedessori – promette di essere il più avanzato, affidabile e rapido modello tra quelli partiti dalla mente di Sam Altman, ormai diventato – dal perfetto sconosciuto che era fino a qualche anno fa – uno degli uomini più influenti sul panorama tech mondiale.

Prima di dilungarci in tecnicismi e spiegazioni – partendo proprio dalle dichiarazioni dello stesso Altman -, la primissima cosa che vogliamo dirvi è che Chatgpt-5 è già stato implementato ufficialmente nel bot che siete soliti usare: in questo preciso momento possiamo immaginare che la quantità di utenti impazienti di provarlo abbia reso il sito pressoché inaccessibile; ma già nel corso delle prossime ore potrete tranquillamente testare Chatgpt-5 per scoprire tutte le funzionalità.

Sempre sul modello dei suoi predecessori, anche Chatgpt-5 sarà del tutto gratuito per chiunque, salvi i soliti limiti: gli utenti free (ovvero la maggior parte) avranno a disposizione solamente alcune domande prima di passare in automatico alla versione precedente; mentre man mano che sale il livello dell’abbonamento crescono anche le possibili domande e le priorità di accesso, con gli utenti Pro (ovvero chi spende più di 200 euro al mese) che saranno i soli ad avere accesso illimitato a Chatgpt-5.

Quali sono le potenzialità di Chatgpt-5: le promesse di Sam Altman tra velocità, affidabilità e programmazione

Venendo a ciò che vi starete chiedendo tutti, per capire le novità di Chatgpt-5 (al di là dei tecnicismi che certamente interesseranno a pochissimi tra voi e che possono, comunque, essere recuperati sul sito ufficiale) ci possiamo affidare alle parole – sempre elaborate con il filtro del marketing – di Altman che per l’ennesima volta ha detto di aver creato il modello più veloce, ammettendo – sulle pagine di Italian.tech – di aver più volte avuto la percezione che non abbia “pensato abbastanza” prima di rispondere.

Alla velocità di Chatgpt-5, però, si unisce anche un (per così dire) “cervello” che Altman promette essere il più affidabile creato fino a questo momento, integrato con l’Agent che dovrebbe essere capace a ricercare da solo i contenuti si internet a scegliere quello più accurato in base alla domanda dell’utente; il tutto – promettono i creatori di Chatgpt-5 – con “un senso del gusto molto più affinato” che avvicina sempre di più il bot al parlato e allo scritto di noi esseri umani, salve le sempre ovvie limitazioni trattandosi – a tutti gli effetti – di una macchina che cerca di replicare un comportamento che non le appartiene.

Al di là di ciò che potrebbe servire all’utente medio, però, la ragione che ha portato alla creazione di Chatgpt-5 (oltre a vincere la corsa alle IA con gli altri colossi del tech come Google, Apple e Meta) è quella di creare un modello capace di programmare applicazioni complesse nell’arco di pochissimi secondi: l’ha dimostrato Yann Dubois durante la presentazione, chiedendo un app per imparare il francese che fosse “accattivante” dal punto di vista grafico e che integrasse un piccolo giochino sul modello di Snake (il serpente che mangia le palline luminose e cresce man mano fino a riempire lo schermo), con un topo che mangia formaggio.