Il mondo digitale potrebbe a breve avere un nuovo social network dopo i più classici Facebook, Instagram e X, e stiamo parlando di quello a firma OpenAi. Proprio così perchè il colosso della tecnologia americana, attuale leader dell’intelligenza artificiale con il suo modello ChatGPT, (diffusissimo a livello mondiale), starebbe pensando di entrare nel mercato dei social network, così come anticipato dal portale The Verge, sempre ben informato quando si tratta di scoop legati al mondo tecnologico. L’idea è quello di dare vita a qualcosa di molto simile a X, quindi post brevi, veloci, ma anche immagini e video, una organizzazione completamente diversa rispetto a Facebook o a Instagram.

Il progetto, come specificano i ben informati, sarebbe ancora in fase embrionale, ma esisterebbe già un prototipo interno che sarebbe incentrato sulla generazione di immagini di ChatGPT, e che sarebbe anche dotato di un feed social. Non è ben chiaro quindi a cosa si riferisca di preciso, ma potremmo ipotizzare uno spazio social in grado di funzionare in perfetta simbiosi con l’intelligenza artificiale, sfruttando le sinergie offerte da quest’ultima, rendendo così il social network di OpenAi qualcosa di unico nel panorama mondiale e che obbligherebbe tutti gli altri concorrenti a fare un passo avanti.

OPENA AI PENSA AD UN SOCIAL: SAM ALTMAN HA GIA’ SONDATO IL TERRENO

Sam Altman, il grande capo dell’azienda, avrebbe già sondato il terreno in maniera privata, chiedendo dei feedback a terze persone sul progetto, e la risposta ottenuta sarebbe positiva anche se non è ben chiaro se il social network sarà un’applicazione separata rispetto a ChatGPT o eventualmente integrata nella stessa.

L’anno scorso il modello di IA in oggetto è stata l’app più scaricata a livello mondiale, di conseguenza non è da escludere un social in simbiosi, ma in ogni caso anche l’idea di pubblicarlo come app separata potrebbe avere il suo perchè, attirando quegli utenti che sono magari più scettici verso l’intelligenza artificiale e più avvezzi invece ai social. In ogni caso The Verge ha provato a contattare un portavoce dell’azienda sulla questione, non ricevendo alcun chiarimento.

OPENA AI PENSA AD UN SOCIAL: LA SFIDA FRA I GIGANTI DEL TECH

L’eventuale discesa in campo nei social di OpenAi potrebbe inasprire ulteriormente la rivalità fra Elon Musk e Sam Altman, dopo che il primo avrebbe offerto ben 97,4 miliardi di dollari per acquistare l’azienda (offerta rimandata al mittente). Inoltre, metterebbe in rotta di collisione OpenAi con Meta, che starebbe pensando di aggiungere un feed social alla sua app di IA, così come da indiscrezioni.

Insomma, è tutto in divenire ma la sensazione è che qualcosa di molto grosso bolli in pentola e che a breve potrebbe arrivare qualche annuncio importante da parte della società di Sam Altman. Del resto l’intelligenza artificiale è sempre più integrata nei dispositivi che usiamo ma anche nei motori di ricerca, quindi perchè non introdurla anche nei social network?