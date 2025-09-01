Calciomercato Juventus News: visite mediche per Lois Openda, in un giorno i bianconeri chiudono due colpi per il reparto offensivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OPENDA ULTIMO COLPO

Il calciomercato Juventus ha sostanzialmente chiuso le sue operazioni: Lois Openda è arrivato in mattinata a Torino per svolgere le visite mediche e legare il proprio futuro al club bianconero. Dovrebbe essere lui l’ultimo tassello della squadra a disposizione di Igor Tudor: un’operazione intorno ai 40 milioni di euro complessivi per un attaccante che era stato inseguito a lungo anche dal Milan, e che invece si presenta alla Juventus dopo aver disputato due stagioni nel Lipsia.

A dire il vero l’ultima è stata meno florida dal punto di vista realizzativo, ma i numeri ci sono tutti: dal 2020 a oggi (dunque Vitesse, Lens e appunto Lipsia) i gol in campionato sono stati 83 in 166 partite, esattamente uno ogni due gare. Lois Openda, una prima punta che in realtà può svariare su tutto il fronte offensivo: intanto, la Juventus sborsando circa 65 milioni per lui e Edon Zhegrova – di cui abbiamo già parlato – ha speso la stessa cifra che avrebbe dovuto versare al Psg per il solo Randal Kolo Muani.

Evidentemente Damien Comolli ha fatto due conti, e con lo stesso prezzo ha portato a casa due calciatori: da valutare quanto Tudor abbia messo del suo in questa decisione, sappiamo che il francese era soprattutto un suo pallino ma intanto l’allenatore croato si trova adesso con qualche problema di abbondanza.

Certo: la Juventus giocherà anche la Champions League e una rosa ampia può solo fare bene al turnover, ma attenzione a gestire nel migliore dei modi tanta abbondanza, cosa che potrebbe comportare anche un cambio di modulo.

CON OPENDA SI CAMBIA?

Scopriamolo allora questo scenario che si apre con il calciomercato Juventus: se Tudor fin dallo scorso marzo si è mostrato soprattutto un integralista del 3-4-2-1, adesso sembra avere gli uomini giusti per giocare con il 4-2-3-1. Forse anche per questo sono stati completati gli ultimi due affari: Zhegrova ad esempio ha avuto un’ottima intesa con Jonathan David ai tempi del Lille, il kosovaro giocava largo a destra mentre il canadese era il terminale offensivo davanti ai trequartisti. Attenzione poi a non sottovalutare il modo in cui Tudor ha affrontato le prime due giornate di Serie A: ha utilizzato Pierre Kalulu come laterale destro, ma nei fatti la sua posizione era quella di terzino con Lloyd Kelly che si abbassava.

Andrea Cambiaso (solo contro il Parma, poi era squalificato) ha operato come una mezzala “mascherata”; la Juventus insomma ha giocato con il 4-2-3-1, ma l’arrivo di Zhegrova e Openda sembra disegnare alla perfezione un modulo con l’ex Lille a destra, Kenan Yildiz centrale e il belga che può agire da esterno sinistro, andando poi ad affiancare David davanti.

Il tutto, naturalmente, senza dimenticarsi di Dusan Vlahvovic, che ha risposto alle critiche e alle innumerevoli voci sul suo futuro con due gol in due partite, entrando in corso: insomma, se teniamo conto che Juan Cabal (un terzino sinistro di ruolo) è prossimo al rientro, e che il già citato Cambiaso è rimasto, davvero il calciomercato Juventus potrebbe aver disegnato una squadra diversa rispetto a quella che anche Tudor aveva in mente. La prima arriverà in una partita di lusso, il 13 settembre contro l’Inter: a quel punto ne sapremo qualcosa in più.