Opéra de Paris/ Eleonora Abbagnato, prima étoile italiana:”Ero piena di passione e con la danza nel cuore”

Tra i tanti traguardi raggiunti da Eleonora Abbagnato ce n’è uno in particolare che la rende orgogliosa. E’ stata infatti la prima Étoile italiana dell’Opéra de Paris. L’Opéra de Paris è un’importantissima e prestigiosa istituzione teatrale francese, tutelata dal Ministero della Cultura. Ha la scopo di rendere il patrimonio musicale lirico alla portata di tutti. L’Opéra de Paris contribuisce a formare ballerini e cantanti di grande talento, come Eleonora Abbagnato, appunto, già nella scuola nel 1992 all’età di quattordici anni.

“Ero una ragazzina piena di passione, con la danza nel cuore e un solo grande desiderio: ballare!”, racconta Eleonora Abbagnato in un bel passaggio riportato da SkyTg 24 sulla sua carriera. L’artista, étoile dell’Opéra de Paris e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, ha sempre saputo quale sarebbe stato il suo futuro. E non si è mai tirata indietro dall’inseguire il suo sogno.

L’addio all’Opéra de Paris di Eleonora Abbagnato dopo ventinove anni di passione: “Quel teatro mi ha dato tanto”

“Dal primo momento in cui sono entrata in una sala di danza ho avuto questa voglia di lottare, perché la danza era quasi inarrivabile per me“, ha ricordato la celebre étoile dell’Opéra de Paris. Ad Eleonora Abbagnato è stato dedicato Una Stella che Danza, il docufilm che ripercorre l’incredibile viaggio dell’artista fin dalle sue prime scarpette, indossate a quattro anni alla Soirée d’Adieux.

Eleonora Abbagnato ha spiccato il volo verso l’Opéra de Paris grazie alla sua prima insegnante, Marisa, un faro per la ballerina che ha costruito una brillante carriera, lunga trent’anni. La danzatrice siciliana, anche direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha scritto pagine di storia importanti nell’istituzione parigina. Un’istituzione che ha lasciato a quarantadue anni, per “sopraggiunti limiti di età”. “E’ un teatro che mi ha dato tanto”, ha raccontato Eleonora Abbagnato a proposito del suo lungo ed emozionante percorso all’Opéra de Paris.

