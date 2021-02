OPERA/ La Bohème al Regio di Torino come nel 1896

Quanto è fresca ed innovativa è la produzione de La Bohème che il 30 gennaio ha aperto la Stagione del Teatro Regio di Torino 2021! Ho visto, sentito e recensito diverse messe in scena de La Bohème dove Mimi è tossicodipendente, Musetta una prostituta e Rodolfo e Marcello (così come Colline e Schaunard) sono giovani senza tetto che dormono per strada (Salisburgo, 2012). O dove l’azione è ambientata in una banlieue di una città occidentale al giorno d’oggi, con grattacieli mal ridotti e peggio costruiti, appartamenti trasandati e ristoranti alla moda (Roma, 2018). Mi sono abituato a questo tipo di produzione e un po’ annoiato. Probabilmente, molti frequentatori di teatri d’opera sono d’accordo con me.

Di conseguenza, mi è sembrato nuovo e creativo vedere e ascoltare l’opera così come è stata prodotta al suo debutto 125 anni fa al Teatro Regio di Torino. In questa nuova produzione, le scenografie di Leila Fteita e i costumi di Nioletta Ceccolini sono accuratamente basati su quelli disegnati da Adolf Hohenstein per il debutto nel 1896; i bozzetti sono disponibili negli Archivi Ricordi. Le foto mostrano quanto siano eleganti e attraenti.

I registi, Pietro Maranghi e Paolo Gavazzeni non intendono scrivere una nuova trama, ma solo raccontare la storia de “l’unica stagione che non torna mai più”, cioè la giovinezza. Il direttore d’orchestra, l’israeliano Daniel Oren, vuole essere abbastanza meticoloso nel leggere la complessa partitura di Puccini. La produzione è stata mostrata in TV nazionale (Classical HD) la sera del 30 gennaio e nel pomeriggio del 31 gennaio; a partire dal 1° febbraio, è disponibile in streaming sul sito web del teatro.

Come ho sottolineato più volte su questa testata, La Bohème è una delle opere di Giacomo Puccini più amate dal pubblico di tutto il mondo. Gli ascoltatori normalmente apprezzano le sue melodie delicate, le sue arie dolci e i suoi duetti appassionati, nonché i suoi ensemble, in particolare il concertato pieno di ritmo alla fine del secondo atto. Generalmente, questi numeri sono pensati per essere facili da memorizzare e canticchiare, anche facendosi la barba. Spesso dimentichiamo che nel 1896 la prima fu diretta da Arturo Toscanini e che Herbert von Karajan, Leonard Bernstein e Thomas Schippers consideravano La Bohème una delle opere più impegnative e gratificanti da dirigere.

La partitura orchestrale non è un supporto ai cantanti come in molte altre opere che seguirono il melodramma di Verdi (ad esempio, La Gioconda di Ponchielli e Cleopatra di Rossi), ma è un sistema complesso che coinvolge almeno quindici temi principali spesso intrecciati in vari modi, seguendo la “rivoluzione” wagneriana. Sono generalmente pensati per creare una situazione, uno stato d’animo e un ambiente solo con pochi colpi. Ci sono dissonanze e un impasto di parole e di note che anticipano Richard Strauss e Leoš Janáček. Ci sono tinte e colori per far sentire al pubblico la giovinezza come l’unica stagione che non tornerà mai più. L’orchestrazione trascina gli ascoltatori dall’atmosfera sognante del primo atto, attraverso il ritmo veloce del secondo atto e la profonda malinconia del terzo, alla tragedia e alla fine della gioventù nel quarto atto. Spesso, i sovrintendi dei teatri d’opera mettono le loro carte sui cantanti e si accontentano di un routinier a basso costo come direttore d’orchestra. In questa produzione, la dovuta enfasi è posta sulla partitura orchestrale e, quindi, sulla direzione d’orchestra. Daniel Oren è un direttore di esperienza di livello internazionale. Si è specializzato in opere puccininiane e verdiane ed è molto empatico con i membri dell’orchestra. La sua direzione è curata. L’intreccio di temi è ben fatto.

In La Bohème, naturalmente, le voci contano. Ci sono arie, arioso, passaggi polifonici e un grande concertato alla fine del secondo atto. Il cast è giovane e ben sincronizzato. Rodolfo è Iván Ayón Rivas, un giovane tenore peruviano (nato nel 1994) che avevo già sentito nello stesso ruolo circa tre anni fa: è un tenore generoso con una voce chiara che raggiunge facilmente i DO ed il FA naturale. Mimi è Maria Teresa Leva, all’incirca della stessa età. Ha cantato La Bohème in diversi teatri italiani ed a Barcellona; il suo registro e la sua emissione sono molto buoni ed è anche un’attrice efficace. Tuttavia, è alta e mostra grande salute. Sul palcoscenico, quasi sovrasta il minuto Iván Ayón Rivas. Hasmik Torosyan è una Musetta perfetta, un ruolo che ha interpretato in diversi paesi europei, ha il giusto tocco piccante sia nel canto che nella recitazione. Massimo Cavalletti è un Marcello molto esperto e articolato, abbastanza bravo nel litigare con Musetta. Alessio Cacciamani (Colline) e Tommaso Barea (Schaunard) completano bene il gruppo dei bohémien . Matteo Peirone è nei piccoli ruoli sia di Benoit che di Alcindoro. Ottimo il coro preparato dal maestro del coro Andrea Secchi. Vale la pena collegarsi al Regio di Torino per lo streaming.

