Opera on Ice 2020, Canale 5/ Diretta streaming: con Carolina Kostner e Plushenko

ANTICIPAZIONI OPERA ON ICE 2020: ATLETI E DIRETTA STREAMING

Domenica 27 dicembre, alle 16.40 su canale 5, torna il classico appuntamento delle festività natalizie con lo spettacolo sul ghiaccio di Opera on Ice. A causa dell’emergenza coronavirus, il mondo dello spettacolo e del pattinaggio su ghiaccio è bloccato, ma Mediaset ha deciso di fare un grande regalo al proprio pubblico. Opera on Ice, lo show natalizio più amato dagli amanti del pattinaggio sul ghiaccio, non si ferma e quest’anno andrà in onda con un’edizione davvero speciale. I telespettatori avranno così l’occasione di rivedere alcune delle più belle ed emozionanti esibizioni che si sono svolte in alcune delle location più suggestive sparse lungo tutto il territorio. Nel corso dell’appuntamento speciale, ci sarà spazio per alcuni dei più grandi pattinatori del mondo che, negli ultimi anni, hanno illuminato le piste da ghiaccio.

GLI ATLETI PROTAGONISTI DI OPERA ON ICE 2020

Quali pattinatori saranno protagonisti di Opera on Ice 2020? Nel corso dell’appuntamento di oggi, il pubblico di canale 5 potrà rivedere all’opera atleti di grandissimo livello come lo Zar Evgeni Plushenko, il principe delle trottole Stéphane Lambiel, la campionessa Carolina Kostner, i plurimedagliati dalla Cina Quing Pang e Jian Tong, lo spagnolo Javier Fernandez, la giapponese Shizuka Arakawa, i campioni italiani, veri gioielli della nazionale Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la coppia Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la coppia di danza campione del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Tutte le esibizioni saranno accompagnate da un coro e da un’orchestra.

LE LOCATION

A rendere ancora più magica l’atmosfera di Opera on Ice 2020 saranno le location. Si partirà dalla meravigliosa Arena di Verona per passare al borgo medievale di Marostica nella storica Piazza degli Scacchi che, nell’edizione del 2018 dello show, fu trasformata in una spettacolare pista da ghiaccio. Spazio, poi, al tempio dello sport come il Foro Italico di Roma.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING OPERA ON ICE 2020

Opera on Ice 2020, inoltre, sarà anche l’occasione per riascoltare anche alcune delle più belle voci della musica lirica e dei giovani emergenti della Fondazione Pavarotti. Come tutti gli eventi trasmessi Mediaset, Opera on Ice 2020 potrà essere seguito sia in diretta televisiva che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play.

