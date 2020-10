OPERA/ Un tocco di Verdi nell’ultimo lavoro di Rossini

La Petite Messe Solennelle di Rossini è stata recensita spesso in questa testata, l’ultima volta l’11 agosto 2020, sulla base di una esecuzione del 6 agosto al Rossini Opera Festival di Pesaro. Tale recensione ha evidenziato sia la nascita di quest’ultima composizione di Rossini, sia la storia delle prime esecuzioni. Pertanto, suggerisco ai lettori di fare riferimento a tale articolo. È utile ricordare che ci sono tre versioni principali della Petite Messe Solennelle. La composizione originale è stata scritta per dodici voci (quattro solista e un coro di otto cantanti), due pianoforti e un armonium (recensita, su questa testata, nelle esecuzioni dell’Accademia Montegral alcuni anni orsono). Rossini, successivamente, orchestrò una versione per un’orchestra di ventidue elementi e un piccolo coro e infine una versione per un’orchestra di cinquantacinque elementi un grande coro. A Pesaro ho ascoltato la seconda di queste tre versioni.

Il primo ottobre, al Teatro dell’Opera di Roma, la terza e ultima versione è stata eseguita come concerto finale di una “stagione” di settembre che si è concentrato sulla musica da camera in un teatro organizzato per un terzo del suo pubblico normale e per il distanziamento sociale tra gli artisti richiesto dalla normativa anti Covid. Sul palco, l’orchestra e i membri del coro erano a distanza l’uno dall’altro e diversi membri del coro erano alloggiati nei palchi di platea e del primo ordine. Ciò ha dato effetti stereofonici molto buoni perché le loro voci avvolgevano tutto il pubblico.

La prima versione di Petite Messe suona come una preghiera intima di un Rossini anziano e cosciente che il termine della sua avventura umana non era lontano. Il secondo sembra una composizione da eseguire in una grande Chiesa. Questa terza versione è quasi una grand opéra come quelle di moda in Francia in quegli anni.

Nella esecuzione del primo ottobre al Teatro dell’Opera di Roma, in Petite Messe si è sentito un tocco di Verdi. Nel 1863-65, quando il lavoro fu composto e orchestrato, le opere di Verdi erano ben note e conosciute a Parigi. Rossini aveva certamente dimestichezza con la scrittura del suo giovane connazionale. Più specificamente, sul podio c’era Jader Bignamini che ha la reputazione di essere uno dei migliori direttori verdiani sul mercato; all’età di quarantaquattro anni, ha avuto una carriera di successo in Italia e all’estero. Il maestro del coro era Roberto Gabbiani, un altro grande conoscitore di Verdi.

L’orchestra e il coro sono stati i protagonisti della serata. Ero nel palco 16 (sinistra) di prim’ordine, molto centrale. Da lì ho potuto vedere una magnifica orchestra con due arpe e un organo e sono stato circondato da una parte del coro. La direzione del coro e dell’orchestra era, allo stesso tempo, drammatica e pia. La Petite Messe divenne un dramma del sacrificio del figlio di Dio e una preghiera all’Onnipotente per la redenzione del mondo. Un effetto grandioso e, allo stesso tempo, profondamente commovente. In questa esecuzione di Petite Messe, i violoncelli e i fiati, così come l’organo, sono stati particolarmente efficaci nel fornire il senso profondamente drammatico e, allo stesso tempo, mistico della partitura. Il coro ha dato al pubblico un grande Kyrie iniziale e un superbo Agnus Dei finale.

I solisti erano parte del Progetto Fabbrica del Teatro dell’Opera, un programma speciale per preparare i giovani cantanti ad una carriera operistica. Non è una scuola di formazione generale per l’opera, ma un programma su misura e adattato a ciascun partecipante. Erano il soprano Agnieszka Jadwiga Crochala, la mezzo Irene Savignano, il tenore Rodrigo Ortiz e il basso Alessandro Della Morte. Erano generalmente abbastanza buoni e promettenti, soprattutto il soprano e il mezzo nei loro duetti. Auguriamo una carriera di successo a tutti loro.

La Petite Messe è stata l’ultimo di una serie di concerti autunnali organizzati sia nella sala principale del Teatro dell’Opera (Teatro Costanzi) che nel nuovo Centro Congressi La Nuvola all’EUR. I concerti al Costanzi hanno ospitato musica di Vivaldi e Verdi a prezzi bassi. I concerti a La Nuvola hanno avuto programmi con musiche di Gluck, Bellini, Mozart, Rossini e Donizetti. Erano gratuiti ma i biglietti dovevano essere prenotati on line; sono andati esauriti in meno di mezz’ora.

Gli interpreti erano l’orchestra e il coro del Teatro dell’Opera, con direttori come Paolo Arrivabeni, Gianluca Capuano, e Fabio Biondi, e cantanti di Progetto Fabbrica. Queste iniziative sono state la risposta del Teatro dell’Opera alla pandemia e alla crisi economica: la musica come medicina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA