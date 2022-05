Operaio abbona un amico a Paperino per scherzo/ Condannato a 10 mesi di carcere

Uno scherzo innocuo ha rovinato la vita a Fabrizio, un operaio 46enne. L’uomo nel 2013 aveva sottoscritto un abbonamento con la DeAgostini per una rivista di fumetti, Disney 313. Il titolare della sottoscrizione, però, non era Fabrizio, ma la vittima dello scherzo, Stefano F, un suo amico, a nome del quale era stato aperto l’abbonamento. La “vittima” ha iniziato a trovare nella buca delle lettere i primi numeri del settimanale, insospettendosi: non ne aveva infatti mai fatto richiesta. Con i numeri dei fumetti di Paperino, ha iniziato a ricevere anche i primi solleciti di pagamento.

Papa Francesco a comunità LGBT: “Chiesa non vi rifiuta”/ “Dio non rinnega suoi figli”

Pensando che fosse una truffa nei suoi confronti, Stefano ha aperto una procedura contro ignoti. Gli inquirenti hanno perciò chiamato la DeAgostini, identificando il numero dal quale era partita la richiesta di abbonamento: appunto, quello di Fabrizio. Il fatto ha portato non solo alla rottura dell’amicizia ma anche alla richiesta di rimborso delle spese per l’abbonamento e per i fastidi provocati, per un totale di mille euro.

Libro Andrea Contin, ex prete hot/ Fedeli sconvolti: "Vergogna, pessimo gusto!"

Scherzo di Paperino, i guai legali portano alla condanna

Lo scherzo dell’abbonamento ai fumetti di Paperino non si è però chiuso qui. L’operaio si è dovuto infatti presentare davanti al giudice dell’udienza preliminare per discutere sulla faccenda con l’accusa di sostituzione di persona. Ha dovuto così versare 600 euro di spese legali all’ex amico, patteggiando a 3 mesi di reclusione con condizionale. La storia è poi proseguita, diventando ancor di più un incubo per Fabrizio. L’uomo, che durante il processo aveva chiesto il gratuito patrocinio, ovvero un avvocato d’ufficio per la situazione economica precaria, non aveva segnalato un lavoretto svolto da operaio. Se l’avesse segnalato, però, avrebbe superato il reddito minimo per godere del diritto e dunque non avrebbe avuto accesso all’avvocato d’ufficio.

Strage Samarate, suoceri Giulio e Ines/ "Nostro genero aveva pianificato l'omicidio"

Per questo motivo, il 46enne è stato nuovamente processato per aver falsificato la certificazione. In questo caso, l’uomo ha patteggiato a 10 mesi senza condizionale. La Corte d’Appello di Brescia ha costatato l’assenza del beneficio a causa della prima udienza. Alla fine il processo si è chiuso con la richiesta dell’avvocato, accettata dal giudice, di trasformare la pena in lavori socialmente utili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA