Operaio di 20 anni morto a Napoli nel cantiere della metro/ Due feriti ricoverati in codice rosso

Nuova morte sul lavoro a Napoli, un giovanissimo operaio è morto a causa di un incidente nel cantiere della metropolitana, in zona Capodichino. La vittima è un operaio di 20 anni: ci sono inoltre due feriti attualmente ricoverati in prognosi riservata. Gli operai, come spiega Rai News, stavano svolgendo i lavori per la nuova metro che dovrà collegare Capodichino e Poggioreale. I due lavoratori feriti sono un operaio di 54 anni e uno di 59: il primo ha riportato un trauma cranico ed è incosciente mentre il secondo è in stato di shock e ha riportato una contusione ad una gamba. Entrambi sono ricoverati in codice rosso, il primo all’Ospedale del Mare e il secondo al Cardarelli.

Serial killer delle vecchiette colpevole di 14 omicidi/ Iene: in carcere 8 innocenti per suoi delitti

Secondo una prima ricostruzione, qualcosa non avrebbe funzionato nel tunnel che collega Capodichino e Poggioreale. Inizialmente si parlava di un’esplosione mentre in un secondo momento era stato ipotizzato anche il cedimento del cemento. L’ultima versione, che sembra quella più verosimile, parla di un incidente che avrebbe visto il giovane di appena 20 anni schiacciato tra due mezzi. Lo stesso incidente avrebbe portato al ferimento degli altri due operai. Uno dei due sarebbe in condizioni grandi.

Luca Sacchi, genitori vs Anastasiya "Sapeva tutto, ma non ci ha detto la verità"/ "Sembra brava, ma è fredda"

Operaio morto a Napoli: corpo in attesa di essere recuperato

Dopo l’incidente, sul posto sono arrivati immediatamente tre mezzi del 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. I sanitari non hanno potuto raggiungere il corpo dell’operaio morto schiacciato tra i due mezzi: secondo Il Sole 24 Ore, infatti, a causa dell’alta concentrazione di biossido di carbonio non è stato possibile avanzare nel tunnel fino ad arrivare dove si trova il corpo della giovane vittima. La Procura di Napoli nel frattempo ha aperto un’inchiesta su quanto successo: il primo passo da fare sarà quello di ricostruire l’accaduto, cercando di chiarire la causa dell’incidente che ha portato alla morte del giovane operaio e al ferimento dei due colleghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA