Operation Finale, la storia vera/ Gli agenti segreti che arrestarono Adolf Eichmann

Interessante è la storia vera che sta alla base di Operation Finale film in onda in prima tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Questo ci porta all’interno di un gruppo di agenti segreti israeliani in grado di trovare a arrestare in Argentina l’ufficiale delle SS Adolf Eichmann cioè l’uomo che c’era alla base dell’ideazione della Soluzione Finale. Il film è ambientato nel 1960 quando ormai finita a 15 anni la Seconda Guerra Mondiale viene trovato Eichmann che si nascondeva in Sudamerica. La scoperta arriverà con grande casualità anche se saranno diversi i colpi di scena che porteranno il film a prendersi delle ovvie e interessanti licenze poetiche.

Operation Finale, la storia vera: chi era Adolf Eichmann?

Adolf Eichmann è il grande protagonista di Operation Finale, interpretato da Ben Kingsley. Nato a Solingen il 19 marzo del 1905 è stato tra i maggiori responsabili dell’Olocausto. Era responsabile del RSHA e dunque grande esperto delle questioni legate agli ebrei. Seguì la strada della soluzione finale andando ad organizzare i movimenti ferroviari che portavano gli ebrei all’interno dei campi di sterminio. Riuscì a fuggire dal Processo di Norimberga, rifugiandosi in Argentina dove venne catturato dal Mossad. Successivamente fu processato in Israele dove arrivò la condanna a morte per i crimini effettuati durante la guerra contro l’umanità.



