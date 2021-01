Operation Finale/ Su Rai 3 il film con Ben Kingsley (oggi, 28 gennaio 2021)

Operation finale andrà in onda oggi, 28 gennaio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Questo film ha debuttato al cinema nell’anno 2018 ed appartiene ai generi cinematografici drammatico e storico. Questo mix di generi è stato diretto dal regista Chris Weitz mentre la sua sceneggiatura è stata curata da Matthew Orton.

Tra i produttori di tale pellicola figurano personaggi come Fred Berger e Oscar Isaac. Quest’ultimo è anche il protagonista principale del film e viene accompagnato dal cast del film da Ben Kingsley, Melanie Laurent, Nick Kroll e Lior Raz. Le musiche del film sono state realizzate da Alexandre Desplat mentre la fotografia è stata realizzata da Javier Aguirresarrobe.

Operation Finale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Operation Finale. Negli anni sessanta c’è un agente del Mossad che si chiama Peter Malkin. Quest’agente del servizio segreto israeliano è un uomo preparato a tutto, uno dei migliori sul campo. Il suo compito è molto semplice: assicurare vendetta alla sua razza. Difatti, Peter è un ebreo ed ha solo un obiettivo quello di rintracciare Adolf Eichmann. Quest’ultimo è un criminale di guerra, ex membro e comandante delle SS che nel corso del tempo è riuscito a scappare alla legge e fuggire in Sudamerica.

Per questa ragione, l’agente Malkin vuole rintracciarlo ed assicurarlo alla giustizia. Tuttavia, la sua ricerca non sarà così semplice. Difatti, Eichmann sembra essersi nascosto bene in Argentina ed in parte viene aiutato anche dalla gente del posto. Riuscirà Malkin nella sua impresa, catturando l’ex nazista e portandolo nel suo paese per farlo processare? Solo se si impegnerà al massimo potrà raggiungere quest’obiettivo che all’apparenza sembra impossibile.

