OPERATORE DOMENICA IN INCIAMPA E SI FA MALE/ Siparietto con Yari Carrisi

Continuano gli imprevisti in casa di Romina Power con l’operatore di Domenica In che dopo essere inciampato si è reso protagonista di un siparietto con Yari Carrisi. L’ingresso in scena del figlio di Albano è quantomeno curioso con il pubblico che sui social si diverte e si interroga su cosa accade. L’uomo spiega che è accaduto qualcosa di imprevisto perché le riprese inizialmente si dovevano fare fuori. E’ stato poi improvvisato un set all’interno con quindi qualche problema, cavi e qualche scivolone. Mara Venier da studio poi è sempre simpatica, quando sente in collegamento Yari parlare in americano, specifica: “Ora se mi si mettono anche a parlare in straniero“. Poi sempre la zia della televisione prende la palla al balzo per uno spunto: “Non vedo l’ora che tutto torni alla normalità, fare televisione così a distanza non è di certo facile. Staremo a vedere, ma speriamo possa finire presto tutto“.

Mara Venier: “Portategli il ghiaccio”

Un operatore di Domenica In inciampa e si fa male durante il collegamento con Romina Power da San Cellino tanto che Mara Venier evidenzia di dargli del ghiaccio. Quella che poteva essere una situazione imbarazzante è stata gestita con grande esperienza dalla zia della televisione. Mentre la storica compagna di Albano parlava di questa quarantena dovuta al Coronavirus la telecamera la manda fuori dall’inquadratura e Mara decide di insistere per non far passare la cosa come una gaffe. Chiede allora a Romina che sottolinea come l’operatore sia inciampato davanti a lei e che per questo abbia girato non volutamente la telecamera. La situazione ha improvvisamente preso un connotato comico con il pubblico da casa che ha iniziato a commentare quella che potrebbe diventare anche una notizia virale nelle prossime ore.

Operatore Domenica In inciampa e si fa male, ma cosa è successo?

Ma cosa è successo? L’operatore di Domenica In che è inciampato e si è fatto male è stato chiamato dalla stessa Mara Venier a venire davanti alla telecamera a casa di Romina Power. Con tanto di mascherina l’uomo ha specificato che da Roma gli era arrivata l’indicazione che si vedeva la sua immagine riflessa nello specchio. Per cercare di muovere l’immagine e non farsi vedere allora è caduto a terra rovinosamente. Mara ha capito che si era fatto un po’ male al ginocchio perché proprio durante l’entrata in campo toccava la gamba con insistenza. Per fortuna però la situazione non è stata così preoccupante come si poteva pensare. Mara Venier è stata davvero molto brava a scherzare, prendendo in mano la situazione senza trasformarla in una enorme gaffe televisiva.



