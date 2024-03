Operatori dei call center fanno leva sulla solitudine/ “Chiudono contratti con anziani che cercano compagnia”

Numeri sconosciuti chiamano a tutte le ore. Una volta aperta la telefonata, esordiscono con un “È il signor…?” e propongono, per conto di un’azienda quasi sempre di gas o luce, una promozione incredibile, ovviamente con un prezzo più basso rispetto alla concorrenza e quasi sempre della durata di pochi giorni. Già una volta aperta la chiamata bisogna stare attenti a non esordire con un “sì” perché i più furbi (e poco onesti) registrano proprio quell’assenso per utilizzarlo come risposta ad un’altra domanda con la quale si chiede se si voglia stipulare un contratto. Una truffa, ovviamente. Non tutti gli operatori di call center, ovviamente, sono mascalzoni truffatori. Quasi tutti, però, sono molesti.

Operatori che offrono energia sul mercato libero, oppure prestiti a tasso stracciato, o ancora una nuova rete wi-fi. E a nulla serve bloccarli dopo aver chiuso la chiamata: hanno infatti infinità di sim con le quali chiamano e richiamano fino allo sfinimento. Nonostante il fastidio che provocano nell’utente chiamato, però, a fine giornata riescono comunque a chiudere un certo numero di contratti. Come fanno? Lo spiega un imprenditore dell’energia a Il giornale, che prima ancora ricorda: “Ci sono tre modi per fare un contratto. Il primo prevede che un agente in carne e ossa vada nelle case degli utenti a proporre un contratto, illustrando tutte le condizioni. Il secondo è online: uno va su internet e cerca i comparatori telematici di tariffe, poi sceglie e fa il contratto via sito o via mail. Ma questi due metodi, messi insieme, non fanno la metà dei contratti. La strategia vincente è il teleselling“.

“I call center sfruttano la solitudine delle persone”

Il teleselling, ossia la telefonata dei call center all’utente, si divide in tre fasi. Nella prima viene manifestato sgomento quando l’utente dichiara qual è il suo attuale fornitore di energia. L’operatore in quel momento prosegue con uno dei più classici “ma lo sa che lei sta pagando molto più del dovuto?”. Parte poi una spiegazione lunga minuti e minuti nella quale vengono illustrate condizioni, ovviamente vantaggiosissime, per il cambio di utenza. Nella terza il cliente viene avvertito che si comincia a registrare e lo si invita a rispondere con una serie di sì. “Sono telefonate di mezz’ora almeno e rappresentano di gran lunga il modo più efficace per vendere il prodotto” spiega ancora la fonte de Il Giornale.

Ma qual è il segreto del loro successo? “Perché ci sono moltissime persone sole, soprattutto anziani, che, pur di parlare con qualcuno, accolgono le telefonate dei call center come un diversivo, come un’imprevista compagnia” spiega l’imprenditore di energia. Un mese dopo questa prima telefonata fatta per chiudere il contratto, arriva una seconda che “è in genere affidata ai carcerati: i quali sono i più bravi a intrattenere i clienti perché si sentono gratificati nel sentirsi non più fuorilegge ma garanti della legge; e perché sanno come parlare a chi soffre del loro stesso male: la solitudine, appunto”. I call center sono in grado di intercettare un bisogno: quello di sentirsi meno soli, anche per pochi minuti.











