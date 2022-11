Operazione 6/12 attacco al Presidente/ Su Italia 1 il film con Nanna Blondell

Operazione 6/12 attacco al Presidente, film di Italia 1 diretto da Aku Louhimies

Operazione 6/12 attacco al Presidente va in onda oggi, lunedì 7 novembre, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un thriller d’azione del 2021, titolo originale Omerta 6/12. La regia è di Aku Louhimies che ha iniziato la sua carriera con la realizzazione di documentari, lungometraggi, spot pubblicitari e video musicali.

È riuscito a diventare famoso a livello internazionale dirigendo la serie televisiva del 2016 Rebellion. Nel 2017 ha prodotto e curato la regia del film di guerra Il milite ignoto, la pellicola più costosa mai realizzata in Finlandia. Il protagonista è Max Tanner, interpretato da Jasper Pääkkönenne.

L’attore nel 2006 ha ricevuto al Festival di Berlino lo Shotting Stars Awards come migliore attore emergente europeo. Nel 2013 è stato conferito del premio Jussi come migliore attore non protagonista per Leijonasydän. Altri ruoli sono interpretati da Nanna Blondell, Priit Pius, Cathy Belton, Slaven Spanovic, Mirtel Pohla, Sverrir Gudnason, Dragomir Mrsic e Juhan Ulfsak.

Operazione 6/12 attacco al Presidente, la trama del film

La storia di Operazione 6/12 attacco al Presidente è ambientata nel Giorno dell’Indipendenza. È il 6 dicembre, tutto è pronto per celebrare l’autonomia della Finlandia, quando all’improvviso un gruppo terroristico riesce ad entrare al Palazzo Presidenziale e ad attaccarlo brutalmente. Alcuni ospiti illustri vengono presi come ostaggi.

Per negoziare con i terroristi viene chiamato Max Tanner, ufficiale dei servizi di sicurezza. Il suo compito è di liberare gli ostaggi, ma subito si rende conto che l’obiettivo principale di questa presa di potere da parte dei sovversivi è destabilizzare la sicurezza europea. Per comprendere chi si nasconde dietro l’attacco, Tanner deve prendere audaci decisioni a volte anche molto dolorose. Dopotutto non bisogna solo salvare vite umane, ma proteggere il futuro dell’Europa.

