Sabato 23 agosto 2025, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15:25, va in onda Operazione San Gennaro, film commedia del 1966 diretto da Dino Risi. Il film presenta uno splendido cast di grandi star: Nino Manfredi, Totò (nel ruolo di Don Vincenzo), Senta Berger, Harry Guardino, Mario Adorf, Claudine Auger, Ugo Fangareggi, Dante Maggio, Ralf Wolter, Enzo Cannavale e Vittoria Crispo.

La colonna sonora è di Armando Trovajoli, la fotografia è a cura di Aldo Tonti ed Elio Polacchi, il montaggio di Franco Fraticelli, le scenografie di Luigi Scaccianoce e i costumi di Maurizio Chiari.

La trama del film Operazione San Gennaro: un furto che provoca rimosrso

La vicenda di Operazione San Gennaro è ambientata a Napoli, dove tre americani, Jack (Harry Guardino), Maggie (Senta Berger) e Frank (Ralf Wolter) , progettano il colpo più grosso di tutti i tempi: il furto dell’immenso tesoro di San Gennaro, dal valore stimato di trenta miliardi di lire. Per organizzare il colpo cercano la collaborazione di Don Vincenzo, boss locale, che si trova in prigione.

Don Vincenzo indirizza i tre americani a un suo pupillo: Armandino Girasole detto Dudù. Eccentrico e prepotente, ma in realtà ingenuo, Dudù ignora le vere intenzioni dei tre americani. Raduna così la sua banda di ladruncoli: il Barone (Agonia) e il Capitano (Sciascillo). Quando però si accorge che non si tratta di una semplice bravata, ma del furto del tesoro del santo patrono dei napoletani, il cuore di Dudù vacilla e si rivolge a San Gennaro.

Alla fine della rapina, Maggie, travestita da suora, tenta la fuga verso l’aeroporto. Dudù riesce a recuperare il tesoro e, invece di scappare, lo riconsegna caricandolo sull’auto dell’arcivescovo.

