Ophélie Claude-Boxberger dopata a sua insaputa/ Allenatore le inietta Epo per gelosia

Ophélie Claude-Boxberger è la protagonista della vicenda di doping più rocambolesca nella storia dello sport. La campionessa nazionale dei 1500 metri e dei 3000 siepi è risultata positiva all’Epo in un test a sorpresa eseguito il 18 settembre dall’agenzia antidoping. Così è scoppiato lo scandalo, ma non è neppure l’unico che ha travolto l’atleta. I colpi di scena infatti si stanno susseguendo in Francia. Partiamo dal fatto che la 31enne aveva fatto perdere da tempo la testa allo storico medico della nazionale di atletica Jean-Michel Serra, che ha lasciato moglie e figli per lei. Ne parla il Corriere della Sera, spiegando che l’agenzia antidoping ha frugato nei suoi archivi scoprendo che il medico un anno fa aveva chiesto agli ispettori di “allentare” i controlli della ragazza in quanto fragile psicologicamente. Gli atleti della nazionale francese allora in una lettera aperta hanno chiesto chiarezza. Ma venerdì arriva un altro colpo di scena. Ophélie Claude-Boxberger e Alain Flaccus, compagno della madre, vengono arrestati per 48 ore dalla Gendarmerie.

OPHÉLIE CLAUDE-BOXBERGER DOPATA A SUA INSAPUTA PER GELOSIA

Alain Flaccus è un uomo dal passato oscuro: ex allenatore, fu radiato dalla federazione circa dieci anni fa dopo Ophélie Claude-Boxberger l’aveva denunciato (ritirando successivamente la querela) per aggressione sessuale. Nel 2018 la madre però avrebbe convinto l’atleta a riprenderlo come allenatore, mentore e all’occorrenza massaggiatore. «Lo perdonai perché me lo chiese mamma, ma la ferita non si era cicatrizzata», ha raccontato la campionessa. Il 62enne, come riportato dal Corriere della Sera, ha raccontato ai gendarmi di aver iniettato Epo all’atleta durante un messaggio in cui l’aveva rilassata fino ad addormentarla. Tutto questo per gelosia: la sua pupilla si era innamorata del dottor Jean-Michel Serra, il medico della Nazionale. Quando però la ragazza è stata arrestata, Flaccus si è pentito del suo gesto e ha confessato. I poliziotti hanno poi trovato a casa sua altra Epo. «Alain mi ha tradito per la seconda volta», ha detto in lacrime la Boxemberger. Una bufala colossale o il complotto doping del secolo? Chissà se lo sapremo.

