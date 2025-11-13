Opi ha sostenuto il suo esame di canto durante la nuova registrazione di Amici 25 e le cose non sono andate come previsto: cos'è successo

Colpo di scena ad Amici 25 per Opi nel corso dell’ultima registrazione. L’allievo di Anna Pettinelli è finito nuovamente in sfida dopo l’ennesimo ultimo posto, scatenando il malcontento della sua stessa prof, finora sempre pronta a difenderlo a spada tratta. Tanto che Pettinelli lo ha convocato per trovare una soluzione drastica, che poteva per lui significare, questa volta, l’eliminazione definitiva. Opi però ha avanzato una richiesta disperata: sospendere la sfida, togliere la maglia rossa per potersi invece preparare una settimana intera per un esame davanti all’intera commissione di canto.

Opi ha richiesto e ottenuto dalla produzione di Amici 25 la possibilità di sostenere un esame al posto della sfida e di poter rimanere nella scuola a patto che almeno due professori gli assegnassero la sufficienza. Ebbene, le anticipazioni della nuova registrazione ci svelano che Opi ha sostenuto in studio, davanti al pubblico, questo esame e che l’ha superato.

Anna Pettinelli ‘boccia’ Opi durante l’esame ad Amici 25: cos’è successo in studio

Stando alle anticipazioni riportate da SuperguidaTv, Opi è stato convocato a sostenere il suo esame dopo le gare di canto e di ballo tenutesi in studio. Dopo aver spiegato la sua proposta, Maria De Filippi ha dato il via all’esame, svelando che l’allievo avrebbe dovuto ottenere almeno due sufficienze su tre. Opi si è esibito su due canzoni: Una vita da mediano di Ligabue (un brano che lo lega molto al suo papà) e un brano di Emma Marrone, di cui è fan sin da piccolo. A questo punto hanno avuto il via le votazioni: per Lorella Cuccarini è stato sufficiente e, a sorpresa, anche per Rudy Zerbi, che ne dà il merito alle assegnazioni. Il vero colpo di scena è però arrivato da Anna Pettinelli: la prof non ha dato al suo allievo alcuna sufficienza. Un gesto che ha scatenato una lite molto forte tra Zerbi e Anna. Opi, comunque, rimane ufficialmente nella scuola.