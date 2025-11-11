Opi eliminato da Amici 25? Anna Pettinelli toglie la maglia e lui ha una proposta: "Voglio fare un esame, farò cambiare a tutti idea"

Opi eliminato da Amici 25? Finisce a rischio e fa una proposta ad Anna Pettinelli e produzione: “Le dimostrerà che questo è il mio posto”

Non sono giorni facili per Opi di Amici 25, Simone Opini il cantante di Anna Pettinelli è sempre ultimo in classifica ed anche la sua maestra ammette che tecnicamente non solo è peggiore degli altri cantanti della scuola ma che inoltre il suo livello tecnico è notevolmente più basso e che “c’è un divario enorme tra lui e gli altri ragazzi.”. Non solo Anna Pettinelli ha anche aggiunto: “La situazione è questa, il divario tecnico tra te e gli altri è pesante ed è innegabile, non basta la tua grinta e la tua personalità per sopperire a questo divario…Per adesso l’unica idea che mi è venuta è quella di chiedere alla produzione di sospendere la sfida ma Simone, siamo veramente messi male.”

A questo punto è stato Opi a fare una proposta ad Anna Pettinelli ed alla produzione di Amici di Maria De Filippi: “Io qua mi sento a Casa, io sul palco non è che mi sento sicuro mi sento al sicuro. Io voglio fare questo nella vita…Volevo farle proposta se lei vuole togliermi la felpa la settimana prossima farò un esame davanti a lei, a Rudy e Lorella con due cover che scelgo magari insieme a Giordana o ai vocal e dimostrarle soprattutto a lei che mi ha voluto qua ma anche agli altri prof che questo è il mio posto.”



Opi eliminato da Amici 25? La proposta ad Anna Pettinelli e la confessione sulla famiglia: “Delusione per i miei genitori”

Opi in Amici 25 durante la chiacchierata con Anna Pettinelli si è poi lasciato andare alle confessioni private: “Io non son contento di arrivare sempre in fondo tutte le settimane, io qua dentro ci tengo a stare. Ho fatto tanti sacrifici, tanti anni a dormire due o tre ore a notte per riuscire a far qualcosa anche durante la giornata che mi appagasse, mi son fatto un mazzo quadro e non voglio andare via di qui…Non ho mai combinato niente, la scuola non l’ho finita, ho lasciato di tutto, ho frequentato compagnie sbagliate e fatto stare male i miei genitori. Io non riesco più a guardare in faccia mio papà perché sono stato sempre una delusione. Io adesso vorrei rivederli fieri di me.” Ed alla fine la produzione ha accettato la proposta di Opi di Amici 25 che nella prossima puntata anziché la sfida si cimenterà in un nuovo esame. Opi riuscirà a superare l’esame e restare ad Amici 2025?