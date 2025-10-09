Brutta puntata per Opi, che sbaglia l'esibizione nella terza registrazione di Amici 25 e finisce nel mirino di critiche durissime: cos'è successo

Non è stata una puntata facile per Opi quella di Amici 25 registrata oggi 9 ottobre 2025 e in onda domenica 12. L’allievo è infatti finito in sfida dopo un’esibizione andata malissimo e criticata da tutti i presenti. Opi è uno degli allievi voluti quest’anno da Anna Pettinelli che, nonostante qualche carenza vocale, ha deciso di puntare sul ragazzo soprattutto per la personalità che porta sul palco. Dopo una posizione in media classifica ottenuta la scorsa settimana, nella terza puntata Opi non ha dato il meglio di sé ed è finito sul fondo della classifica.

Opi si è esibito sulle note di ‘Amandoti’, canzone resa nota da Gianna Nannini, ma il risultato non è stato soddisfacente, né per il giudice esterno Gigi D’Alessio, né per gli altri professori. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, le critiche più aspre sono arrivate da Lorella Cuccarini. La prof ha trovato l’esibizione un po’ troppo urlata e gli ha consigliato di dosare il graffiato nella parte alta. Critica, quest’ultima, che Opi ha letto come un non credere, da parte di Cuccarini, che il suo graffiato sia naturale, e che invece lo usi di proposito, forzandolo.

L’esibizione di Opi nella terza puntata di Amici 25 va molto male: arrivano critiche dai prof e da Gigi D’Alessio

Opi ha preso male questa critica da parte di Lorella Cuccarini, motivo per il quale ha avuto un diverbio con la prof in studio. Ma le critiche per l’allievo di Pettinelli sono arrivate anche da Rudy Zerbi, secondo il quale il ragazzo avrebbe urlato troppo e non sarebbe stato intonato. Opinione d’altronde condivisa anche da Gigi D’Alessio, che ha consigliato ad Opi di curare di più l’intonazione nella parte bassa e urlare meno, pur trovando il lui un bel timbro di voce. Alla fine di queste critiche, l’allievo è tornato a posto vistosamente amareggiato.