Opinioniste del popolo Grande Fratello Vip 2021, chi sono?/ “Vicine di ombrellone”

Riparte il Grande Fratello Vip e lo fa con una grandissima novità. Alfonso Signorini cambia i suoi opinionisti e ne aggiunge anche due speciali. Al fianco di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, il conduttore del reality ha deciso di schierare due persone ‘comuni’, due volti che non appartengono al mondo dello spettacolo ma che sapranno dare un particolare brio al programma: due signore ‘del popolo’.

Signorini non ha ancora svelato il nome delle due nuove opinioniste, tuttavia ci ha svelato com’è nata l’idea di includerle nel cast. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato: “Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due grandi sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!“, ha raccontato il conduttore.

Alfonso Signorini e il primo incontro con le opinioniste del popolo del Grande Fratello Vip

Le due nuove opinioniste del popolo, novità assoluta di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, sono due donne che Alfonso Signorini ha incontrato mentre si trovava in vacanza. A quanto pare, la conoscenza è stata così sorprendente che il conduttore ha addirittura deciso di includerle nel cast presente in studio. Ecco infatti quanto da lui raccontato: “Erano le vicine di ombrellone a Moneglia (Genova) di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!” Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulle due simpatiche signore del pubblico.

