OPINIONISTI DI POMERIGGIO 5 VILLAGE PEOPLE/ “Zequila è l’anti-ballo!” (Domenica Live)

Puntata ricchissima dal punto di vista dell’intrattenimento, quella del 1° dicembre 2019 di Domenica Live. Attesi in studio, nello spazio denominato “Domenica Alive”, i cinque Boys di Pomeriggio Cinque, vale a dire Pratelli, Zequila, Vitagliano, D’Anelli e Pietrantonio, che proporranno un balletto in stile Village People. Ne dà annuncio la padrona di casa, Barbara d’Urso, che nel corso delle anticipazioni di Domenica Live (date, come di consueto, all’interno della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque), sorride all’idea di vedere alcuni dei suoi ospiti fissi in questa veste inedita. La notizia arriva proprio alla fine: “E poi, amici, sarà il momento del nostro torneo, il balletto di Domenica Live. Non mi viene, non riesco a dire chi ci sarà”. E in effetti non lo dice, ma le immagini che seguono parlano da sé.

Le prove per diventare i Village People

L’ospitata di Pratelli, Zequila, Vitagliano, D’Anelli e Pietrantonio è del tutto inaspettata. La d’Urso non vede l’ora di averli tutti e cinque in studio, per vedere i suoi opinionisti (che solitamente si prendono piuttosto sul serio) ballare travestiti da Village People. Chi l’avrebbe mai detto, che la conduttrice sarebbe riuscita a radunare nello stesso studio alcuni dei personaggi più estrosi e “personaggi” (appunto) della sua televisione? Lei stessa appare entusiasta: “No, ragazzi, Zechila è l’anti-ballo!”, scherza, commentando le prove. Una piccola clip che anticipa quello che vedremo è andata in onda venerdì a Pomeriggio Cinque. Nel filmato in questione, si vede parte della “squadra” mentre si scatena sulle note di Ymca, il singolo dance di maggior successo del gruppo musicale statunitense.

Barbara d’Urso annuncia il balletto dei Boys

A Domenica Live potrebbe nascere un nuovo gruppo di ballerini. Dopo Carmen Di Pietro che ha fatto la principessa, Ciacci con Frozen, Giucas Casella nei panni di Renato Zero, è il turno di Pratelli, Zequila, Vitagliano, D’Anelli e Pietrantonio. Nel tentativo di alimentare la suspense, Barbara non dice subito di chi si tratta. “Attenzione, non vi dico chi sono”. Specifica solo che vedremo “una reinterpretazione dei Village People”. “Avete presente? Y-M-C-A? E chi? Chi sono i cinque? Siete pronti? Sono i Boys di Pomeriggio Cinque! Abbiamo in esclusiva per voi alcune prove. Ce ne sono solo tre, tre dei cinque, ma vi prego di notare quanto è portato per la danza uno di questi tre (che poi saranno cinque). Prego, in anteprima per voi le prove dei Village People”. Dei Village People, però, questi tre non hanno proprio niente. Specialmente Zequila, che a quanto pare non è portato per il ballo.



