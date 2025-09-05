Opinionisti Grande Fratello di Simona Ventura, spunta Veronica Gentili e non solo, l'indiscrezione: "Effetto specchio dopo Isola dei famosi"

Veronica Gentili opinionista Grande Fratello di Simona Ventura?: ‘Effetto specchio dopo l’Isola dei famosi’

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma secondo indiscrezioni sempre più insistenti il Grande Fratello di Simona Ventura andrà in onda a partire da lunedì 29 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Manca sempre meno, dunque, al ritorno del reality e la riapertura della storica Porta Rossa, i concorrenti sarebbero già stati tutti scelti e dovrebbero essere tutti nip mentre non c’è ancora certezza su chi sarà l’opinionista o opinionisti Grande Fratello 2025. Proprio nelle scorse ore, infatti, è arrivata la prima grana per il reality ed è saltato uno dei possibili opinionisti.

Tuttavia, il sempre attento Lorenzo Pugnaloni sui social ha rivelato chi sarebbero i nomi in lizza come possibili opinionisti Grande Fratello e, saltato Tommaso Zorzi, spunta un nome che sicuramente rientra tra i più clamorosi. L’esperto di tv attraverso una storia su Instagram riporta che si starebbe valutando anche l’ipotesi Veronica Gentili che potrebbe ricambiare il favore a Simona Ventura e diventare l’unica opinionista del reality show. Una sorta di effetto specchio, la giornalista, infatti, nei mesi scorsi si è cimentata per la prima volta alla conduzione di un reality, l’Isola dei famosi 2025, con al suo fianco proprio Simona Ventura ed adesso potrebbe ricambiare il favore diventando lei l’opinionista unica.



Opinionisti Grande Fratello 2025, spunta il nome di Veronica Gentili e non solo: tutti i nomi in lizza

Veronica Gentili e Simona Ventura hanno dimostrato di avere un certo feeling all’Isola dei famosi dunque essendo una coppia già collaudata e che ha funzionato, Canale 5 potrebbe decidere di puntare su di loro, sarebbe interessante anche questa sorta di ‘effetto specchio’ con i ruoli capovolti. Il nome della giornalista e conduttrice de Le Iene non è l’unico che sta circolando in queste ore, sempre stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni potrebbe commentare le vicende dei protagonisti anche due ex gieffine: Cristina Plevani e Jessica Morlacchi, un’altra ipotesi vede in pole position la coppia formata da Max Giusti (fresco di rientro a Mediaset) ed il volto noto ed apprezzato del Tg5 Elena Guarnieri. Caterina Collovati e Patrizia Groppelli da opinioniste dei talk pomeridiani potrebbero approdare tra gli opinionisti Grande Fratello 2025 oppure infine riconferma per Vladimir Luxuria con Attilio Romita. Sarà uno di loro ad ottenere il ruolo?