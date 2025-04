Opinionisti The Couple, chi sono? Scelta fatta: Francesca Barra e Luca Tommassini

È tutto pronto, o quasi, per il nuovo reality di Canale5 che prenderà il via lunedì 7 aprile 2025 che segna al ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Il sempre informato sito di DavideMaggio.it, invece, proprio in queste ore ha ufficializzato chi sono gli opinionisti di The Couple: Luca Tommassini e Francesca Barra. Il primo è un coreografo di fama internazionale che non ha bisogno di presentazioni e che negli ultimi anni è stato prima il direttore artistico di X Factor e poi ha lavorato al fianco di Fiorello in Viva Rai2. La seconda è una famosa giornalista che da settembre conduce 4 di Sera nel weekend di Rete Quattro in coppia con Roberto Paoletti.

Il primo a lanciare l’indiscrezione che gli opinionisti The Couple fossero proprio Francesc Barra e Luca Tommasini era stato il sito di Davide Maggio, precisando però che non c’era la certezza ufficiale e nulla di definitivo in quanto non erano ancora stati stipulati i contratti. Solo nelle scorse ore, invece, sempre il sito menzionato ha ufficializzato i loro nomi: saranno il coreografo e la giornalisti gli opinionisti di The Couple. In questi giorni sono circolati molti nomi per ricoprire questo ruolo da Simona Ventura a Vladimir Luxuria mentre il più certo sembrava quello di Simona Izzo. Si è trattato di indiscrezioni che non hanno trovato fondamento.

Perché Simona Izzo non sarà l’opinionista di The Couple? “Impegnata in una nuova serie”

E non è tutto, perché sempre stando a quanto riporta Davide Maggio, inizialmente il ruolo di opinionista The Couple era stato proposto alla doppiatrice, attrice e regista Simona Izzo e Luca Tommassini. La Izzo, però, ha dovuto declinare la proposta ed il sito ha rivelato anche il motivo, perché ha preferito concentrarsi ed essere presente sul set di una nuova serie Mediaset. Non si hanno ancora dettagli e informazioni sulla nuova fiction ma la regista tornerà presto sul set insieme al marito Ricky Tognazzi per dirigerla. Gli attori protagonisti saranno Gabriel Garko ed Anna Safroncik. Svelato perché Simone Izzo non sarà l’opinionista di The Couple non resta che ribadire che al suo posto, al fianco di Luca Tommassini ci sarà Francesca Barra. E sul web c’è già chi storce il naso per tale scelta.