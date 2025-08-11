Opionionisti Grande Fratello chi sono? Stefania Orlando rompe il silenzio ma Simona Ventura vuole un altro nome e Mediaset punta su ex vincitrice

Grande Fratello, Stefania Orlando e Anna Pettinelli opinioniste? La showgirl rompe il silenzio

Nelle scorse settimane sembrava certa la presenza di Stefania Orlando ed Anna Pettinelli come opinioniste del Grande Fratello ma è rimasta solo un’indiscrezione e non è mai arrivato l’annuncio ufficiale. Adesso, a poche settimane dall’inizio del reality l’ex gieffina e showgirl ha rotto il silenzio in una lunga intervista a Mio rivelando una volta per tutte come stanno le cose. Innanzitutto ha rivelato di non aver ricevuto nessuna chiamata ma subito dopo ha aggiunto che le piacerebbe tantissimo come ruolo e che, secondo lei, c’è un motivo ben preciso per cui sarebbe un’ottima opinionista del Grande Fratello.

“Credo che dopo aver avuto l’esperienza diretta nella Casa per ben due volte saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro. Potrei dire la mia con cognizione di causa.” ha confessato Stefania Orlando per poi aggiungere che sarebbe molto entusiasmante anche che tra gli opinionisti Grande Fratello ci fosse anche Anna Pettinelli, attualmente da anni prof e coach di Amici di Maria De Filippi, che è soprattutto una sua grande amica. Stefania nei confronti di Anna ha speso parole piene di stima ed affetto, la loro amicizia ura da anni e spesso fanno le vacanze insieme. Insomma avrebbero avuto un bel feeling anche in questo ruolo inedito. Tuttavia pare che Simona Ventura abbia bel altro nome in mente.

Opinionisti Grande Fratello, Simona Ventura vuole Tommaso Zorzi, Mediaset Cristina Plevani

Nelle scorse settimane, infatti, AffariItaliani ha riportato una clamorosa indiscrezione, pare infatti che Simona Ventura voglia Tommaso Zorzi tra gli opinionisti Grande Fratello. Il portale riporta: “Pare che si andrà verso l’opinionista unico. Niente coppia dunque. Il nome che circola e che si dice piacerebbe molto a Simona Ventura, che lo sponsorizza e non solo per questioni di agenzia in comune, è quello di Tommaso Zorzi.” La conduttrice quindi avrebbe tutta l’intenzione di non riconfermare Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi ma neanche Stefania Orlando ed Anna Pettinelli ma punterebbe tutto sull’influencer trent’enne che ha partecipato all’edizione del 2020 dello storico reality.

Finite qui le indiscrezioni? Ovviamente no, sempre alcuni giorni fa, BlogTvItaliana riportava un rumor molto interessante. Pare che dopo la vittoria all’Isola dei famosi 2025 Cristina Plevani sia stata contattata dai manager Mediaset per parlare di una possibile partecipazione al Grande Fratello, non è chiaro come sia andato il colloquio ma pare che l’ex bagnina abbia buone possibilità di ottenere il ruolo. Del resto gode anche delle simpatie di Simona Ventura che ha fatto il tifo per lei nell’ultima Isola. Dunque stando a questi rumor sembra sempre più probabile che i prossimi opinionisti Grande Fratello siano la coppia Tommaso Zorzi-Cristina Plevani: sarà davvero così?